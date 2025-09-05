FiyatlarBölümler
Dövizler / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF

56.84 USD 1.56 (2.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FIG fiyatı bugün -2.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.24 ve Yüksek fiyatı olarak 59.47 aralığında işlem gördü.

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
55.24 59.47
Yıllık aralık
50.49 142.92
Önceki kapanış
58.40
Açılış
59.37
Satış
56.84
Alış
57.14
Düşük
55.24
Yüksek
59.47
Hacim
14.753 K
Günlük değişim
-2.67%
Aylık değişim
-17.58%
6 aylık değişim
-33.78%
Yıllık değişim
-33.78%
21 Eylül, Pazar