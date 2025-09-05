QuotazioniSezioni
Valute / FIG
Tornare a Azioni

FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF

56.84 USD 1.56 (2.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FIG ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.24 e ad un massimo di 59.47.

Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIG News

Intervallo Giornaliero
55.24 59.47
Intervallo Annuale
50.49 142.92
Chiusura Precedente
58.40
Apertura
59.37
Bid
56.84
Ask
57.14
Minimo
55.24
Massimo
59.47
Volume
14.753 K
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
-17.58%
Variazione Semestrale
-33.78%
Variazione Annuale
-33.78%
21 settembre, domenica