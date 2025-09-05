Valute / FIG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
56.84 USD 1.56 (2.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FIG ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.24 e ad un massimo di 59.47.
Segui le dinamiche di Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIG News
- Hot IPO market continues, as cybersecurity-software company Netskope raises $908 million
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Gli ETF ARK di Cathie Wood modificano le partecipazioni, focus su ARCT e TEM
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- ARK di Cathie Wood acquista azioni Figma, Bullish ed eToro
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- ARK di Cathie Wood acquista azioni Klarna e vende Tempus AI tra i cambiamenti di mercato
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Figma, Inc. (FIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
55.24 59.47
Intervallo Annuale
50.49 142.92
- Chiusura Precedente
- 58.40
- Apertura
- 59.37
- Bid
- 56.84
- Ask
- 57.14
- Minimo
- 55.24
- Massimo
- 59.47
- Volume
- 14.753 K
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- -17.58%
- Variazione Semestrale
- -33.78%
- Variazione Annuale
- -33.78%
21 settembre, domenica