货币 / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
54.66 USD 1.08 (2.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIG汇率已更改2.02%。当日，交易品种以低点53.31和高点57.49进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIG新闻
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Cathie Wood的ARK ETF调整持仓，ARCT和TEM成焦点
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Cathie Wood的ARK基金购入Figma、Bullish和eToro股票
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- Cathie Wood的ARK在市场变化中买入Klarna股票，卖出Tempus AI
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Figma, Inc. (FIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Figma Stock: A Victim Of Its Own Success (NYSE:FIG)
日范围
53.31 57.49
年范围
50.49 142.92
- 前一天收盘价
- 53.58
- 开盘价
- 53.80
- 卖价
- 54.66
- 买价
- 54.96
- 最低价
- 53.31
- 最高价
- 57.49
- 交易量
- 14.648 K
- 日变化
- 2.02%
- 月变化
- -20.74%
- 6个月变化
- -36.32%
- 年变化
- -36.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值