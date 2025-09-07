Divisas / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
54.66 USD 1.08 (2.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FIG de hoy ha cambiado un 2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.31, mientras que el máximo ha alcanzado 57.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FIG News
- Hot IPO market continues, as cybersecurity-software company Netskope raises $908 million
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Los ETF de Cathie Wood ajustan sus posiciones, ARCT y TEM en el centro de atención
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Figma, Bullish y eToro
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Klarna y vende Tempus AI en medio de cambios del mercado
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Pattern busca una valoración de hasta 2.640 millones de dólares en su OPV en EE.UU.
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
Rango diario
53.31 57.49
Rango anual
50.49 142.92
- Cierres anteriores
- 53.58
- Open
- 53.80
- Bid
- 54.66
- Ask
- 54.96
- Low
- 53.31
- High
- 57.49
- Volumen
- 15.573 K
- Cambio diario
- 2.02%
- Cambio mensual
- -20.74%
- Cambio a 6 meses
- -36.32%
- Cambio anual
- -36.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B