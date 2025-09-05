통화 / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
56.84 USD 1.56 (2.67%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FIG 환율이 오늘 -2.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.24이고 고가는 59.47이었습니다.
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
55.24 59.47
년간 변동
50.49 142.92
- 이전 종가
- 58.40
- 시가
- 59.37
- Bid
- 56.84
- Ask
- 57.14
- 저가
- 55.24
- 고가
- 59.47
- 볼륨
- 14.753 K
- 일일 변동
- -2.67%
- 월 변동
- -17.58%
- 6개월 변동
- -33.78%
- 년간 변동율
- -33.78%
20 9월, 토요일