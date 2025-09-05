Валюты / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
53.58 USD 0.45 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIG за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.22, а максимальная — 55.00.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FIG
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- ETF Кэти Вуд корректирует активы, в фокусе ARCT и TEM
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- ARK ETF Кэти Вуд покупает акции Figma, Bullish и eToro
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- ARK ETF Кэти Вуд покупает акции Klarna и продает Tempus AI на фоне рыночных изменений
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Figma, Inc. (FIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Figma Stock: A Victim Of Its Own Success (NYSE:FIG)
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys FIGMA stock and sells GENIUS SPORTS
Дневной диапазон
52.22 55.00
Годовой диапазон
50.49 142.92
- Предыдущее закрытие
- 54.03
- Open
- 54.31
- Bid
- 53.58
- Ask
- 53.88
- Low
- 52.22
- High
- 55.00
- Объем
- 8.476 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -22.30%
- 6-месячное изменение
- -37.58%
- Годовое изменение
- -37.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.