通貨 / FIG
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF

58.40 USD 3.74 (6.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FIGの今日の為替レートは、6.84%変化しました。日中、通貨は1あたり54.66の安値と58.88の高値で取引されました。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FIG News

1日のレンジ
54.66 58.88
1年のレンジ
50.49 142.92
以前の終値
54.66
始値
55.48
買値
58.40
買値
58.70
安値
54.66
高値
58.88
出来高
16.567 K
1日の変化
6.84%
1ヶ月の変化
-15.31%
6ヶ月の変化
-31.97%
1年の変化
-31.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K