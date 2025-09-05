通貨 / FIG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FIG: Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETF
58.40 USD 3.74 (6.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIGの今日の為替レートは、6.84%変化しました。日中、通貨は1あたり54.66の安値と58.88の高値で取引されました。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify Macro Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIG News
- Hot IPO market continues, as cybersecurity-software company Netskope raises $908 million
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- U.S. IPO Activity On Track For The Best Quarter Since Q1 2022
- StubHub’s stock starts trading Wednesday. The IPO is a bet on the polarizing practice of ticket resale.
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- キャシー・ウッドのARK ETF、保有銘柄を調整、ARCTとTEMに注目
- Figma’s Growth Challenges In A Competitive Market (NYSE:FIG)
- StubHub’s IPO is this week. Here’s how it stacks up in the world of online ticketing.
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- キャシー・ウッドのARK、Figma、Bullish、eToroの株式を購入
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
- Front and Center in This Week’s IPOs: Individual Investors
- Why Klarna's Hot IPO Wasn't A Day-One Buy
- Adobe Rolls Out AI Agents To Speed Business Workflows
- Klarna prices IPO well above expected range, raising $1.37 billion
- Klarna prices IPO at $40 per share at $15.1 bln valuation- reports
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Klarna leads busiest week for big IPOs in four years. Will newly public stocks stay hot?
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- Figma: Post Earnings Collapse; Thesis Playing Out (NYSE:FIG)
- Cathie Wood Loads Up Figma After 20% Stock Crash
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Figma, Inc. (FIG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Figma Stock: A Victim Of Its Own Success (NYSE:FIG)
1日のレンジ
54.66 58.88
1年のレンジ
50.49 142.92
- 以前の終値
- 54.66
- 始値
- 55.48
- 買値
- 58.40
- 買値
- 58.70
- 安値
- 54.66
- 高値
- 58.88
- 出来高
- 16.567 K
- 1日の変化
- 6.84%
- 1ヶ月の変化
- -15.31%
- 6ヶ月の変化
- -31.97%
- 1年の変化
- -31.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K