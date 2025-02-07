Währungen / EXPO
EXPO: Exponent Inc
70.16 USD 1.17 (1.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXPO hat sich für heute um 1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.04 bis zu einem Hoch von 70.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exponent Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EXPO News
EXPO on the Community Forum
Tagesspanne
69.04 70.74
Jahresspanne
63.81 115.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.99
- Eröffnung
- 69.35
- Bid
- 70.16
- Ask
- 70.46
- Tief
- 69.04
- Hoch
- 70.74
- Volumen
- 1.113 K
- Tagesänderung
- 1.70%
- Monatsänderung
- -1.18%
- 6-Monatsänderung
- -12.96%
- Jahresänderung
- -38.42%
