EXPO: Exponent Inc
69.67 USD 0.20 (0.29%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXPO за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.00, а максимальная — 70.11.
Следите за динамикой Exponent Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
69.00 70.11
Годовой диапазон
63.81 115.71
- Предыдущее закрытие
- 69.47
- Open
- 69.40
- Bid
- 69.67
- Ask
- 69.97
- Low
- 69.00
- High
- 70.11
- Объем
- 803
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- -13.57%
- Годовое изменение
- -38.85%
