クォートセクション
通貨 / EXPO
株に戻る

EXPO: Exponent Inc

70.16 USD 1.17 (1.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EXPOの今日の為替レートは、1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり69.04の安値と70.74の高値で取引されました。

Exponent Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXPO News

EXPO on the Community Forum

1日のレンジ
69.04 70.74
1年のレンジ
63.81 115.71
以前の終値
68.99
始値
69.35
買値
70.16
買値
70.46
安値
69.04
高値
70.74
出来高
1.113 K
1日の変化
1.70%
1ヶ月の変化
-1.18%
6ヶ月の変化
-12.96%
1年の変化
-38.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K