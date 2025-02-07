通貨 / EXPO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EXPO: Exponent Inc
70.16 USD 1.17 (1.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXPOの今日の為替レートは、1.70%変化しました。日中、通貨は1あたり69.04の安値と70.74の高値で取引されました。
Exponent Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXPO News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- All You Need to Know About Exponent (EXPO) Rating Upgrade to Buy
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Exponent (EXPO) Q2 Revenue Rises 1%
- Exponent, Inc. (EXPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Exponent’s Q2 2025 revenue up, stock dips post-earnings
- Exponent earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Exponent (EXPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Exponent stock hits 52-week low at $71.27
- FTI Consulting (FCN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Exponent Inc stock hits 52-week low at $72.40
- Exponent stock hits 52-week low at 73.37 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Exponent group vice president Joseph Rakow sells $122,254 in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Exponent Stock: Unique Dividend Contender Valued At A Premium (NASDAQ:EXPO)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- 31 Upcoming Dividend Increases, Including 3 Kings
- Exponent, Inc. (EXPO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
EXPO on the Community Forum
1日のレンジ
69.04 70.74
1年のレンジ
63.81 115.71
- 以前の終値
- 68.99
- 始値
- 69.35
- 買値
- 70.16
- 買値
- 70.46
- 安値
- 69.04
- 高値
- 70.74
- 出来高
- 1.113 K
- 1日の変化
- 1.70%
- 1ヶ月の変化
- -1.18%
- 6ヶ月の変化
- -12.96%
- 1年の変化
- -38.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K