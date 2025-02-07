CotizacionesSecciones
EXPO: Exponent Inc

68.99 USD 0.68 (0.98%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EXPO de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.76, mientras que el máximo ha alcanzado 71.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Exponent Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
68.76 71.01
Rango anual
63.81 115.71
Cierres anteriores
69.67
Open
69.66
Bid
68.99
Ask
69.29
Low
68.76
High
71.01
Volumen
726
Cambio diario
-0.98%
Cambio mensual
-2.83%
Cambio a 6 meses
-14.42%
Cambio anual
-39.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B