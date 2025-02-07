Divisas / EXPO
EXPO: Exponent Inc
68.99 USD 0.68 (0.98%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXPO de hoy ha cambiado un -0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.76, mientras que el máximo ha alcanzado 71.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exponent Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EXPO News
EXPO on the Community Forum
Rango diario
68.76 71.01
Rango anual
63.81 115.71
- Cierres anteriores
- 69.67
- Open
- 69.66
- Bid
- 68.99
- Ask
- 69.29
- Low
- 68.76
- High
- 71.01
- Volumen
- 726
- Cambio diario
- -0.98%
- Cambio mensual
- -2.83%
- Cambio a 6 meses
- -14.42%
- Cambio anual
- -39.45%
