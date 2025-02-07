货币 / EXPO
EXPO: Exponent Inc
70.31 USD 0.64 (0.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXPO汇率已更改0.92%。当日，交易品种以低点69.66和高点70.55进行交易。
关注Exponent Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EXPO新闻
日范围
69.66 70.55
年范围
63.81 115.71
- 前一天收盘价
- 69.67
- 开盘价
- 69.66
- 卖价
- 70.31
- 买价
- 70.61
- 最低价
- 69.66
- 最高价
- 70.55
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.92%
- 月变化
- -0.97%
- 6个月变化
- -12.78%
- 年变化
- -38.29%
