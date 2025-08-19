Währungen / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)
63.88 USD 0.59 (0.93%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ES hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.90 bis zu einem Hoch von 64.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eversource Energy (D/B/A)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.90 64.15
Jahresspanne
52.28 68.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.29
- Eröffnung
- 63.14
- Bid
- 63.88
- Ask
- 64.18
- Tief
- 62.90
- Hoch
- 64.15
- Volumen
- 6.043 K
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- -0.11%
- 6-Monatsänderung
- 3.03%
- Jahresänderung
- -5.56%
