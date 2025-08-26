FiyatlarBölümler
Dövizler / ES
Geri dön - Hisse senetleri

ES: Eversource Energy (D/B/A)

67.01 USD 3.13 (4.90%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ES fiyatı bugün 4.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.69 ve Yüksek fiyatı olarak 69.47 aralığında işlem gördü.

Eversource Energy (D/B/A) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ES haberleri

Günlük aralık
63.69 69.47
Yıllık aralık
52.28 69.47
Önceki kapanış
63.88
Açılış
64.40
Satış
67.01
Alış
67.31
Düşük
63.69
Yüksek
69.47
Hacim
21.779 K
Günlük değişim
4.90%
Aylık değişim
4.78%
6 aylık değişim
8.08%
Yıllık değişim
-0.93%
21 Eylül, Pazar