ES: Eversource Energy (D/B/A)

67.01 USD 3.13 (4.90%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ES a changé de 4.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.69 et à un maximum de 69.47.

Suivez la dynamique Eversource Energy (D/B/A). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
63.69 69.47
Range Annuel
52.28 69.47
Clôture Précédente
63.88
Ouverture
64.40
Bid
67.01
Ask
67.31
Plus Bas
63.69
Plus Haut
69.47
Volume
21.779 K
Changement quotidien
4.90%
Changement Mensuel
4.78%
Changement à 6 Mois
8.08%
Changement Annuel
-0.93%
20 septembre, samedi