ES: Eversource Energy (D/B/A)
67.01 USD 3.13 (4.90%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ES a changé de 4.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.69 et à un maximum de 69.47.
Suivez la dynamique Eversource Energy (D/B/A). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ES Nouvelles
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- L’action d’Eversource Energy atteint un sommet de 52 semaines à 68,41 USD
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Growth Stock
- UBS abaisse l’objectif de cours de PG&E à 17€ en raison de préoccupations liées au fonds contre les incendies
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Momentum Stock
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Harley-Davidson nomme deux nouveaux administrateurs indépendants à son conseil
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Jefferies relève l’objectif de cours d’Eversource Energy à 54€ malgré la note "sous-performance"
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Eversource Energy approuve un dividende trimestriel de 0,7525$ par action
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Value Stock
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
Range quotidien
63.69 69.47
Range Annuel
52.28 69.47
- Clôture Précédente
- 63.88
- Ouverture
- 64.40
- Bid
- 67.01
- Ask
- 67.31
- Plus Bas
- 63.69
- Plus Haut
- 69.47
- Volume
- 21.779 K
- Changement quotidien
- 4.90%
- Changement Mensuel
- 4.78%
- Changement à 6 Mois
- 8.08%
- Changement Annuel
- -0.93%
20 septembre, samedi