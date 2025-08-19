クォートセクション
通貨 / ES
株に戻る

ES: Eversource Energy (D/B/A)

63.88 USD 0.59 (0.93%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり62.90の安値と64.15の高値で取引されました。

Eversource Energy (D/B/A)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ES News

1日のレンジ
62.90 64.15
1年のレンジ
52.28 68.11
以前の終値
63.29
始値
63.14
買値
63.88
買値
64.18
安値
62.90
高値
64.15
出来高
6.043 K
1日の変化
0.93%
1ヶ月の変化
-0.11%
6ヶ月の変化
3.03%
1年の変化
-5.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K