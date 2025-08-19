通貨 / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)
63.88 USD 0.59 (0.93%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり62.90の安値と64.15の高値で取引されました。
Eversource Energy (D/B/A)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
62.90 64.15
1年のレンジ
52.28 68.11
- 以前の終値
- 63.29
- 始値
- 63.14
- 買値
- 63.88
- 買値
- 64.18
- 安値
- 62.90
- 高値
- 64.15
- 出来高
- 6.043 K
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- -0.11%
- 6ヶ月の変化
- 3.03%
- 1年の変化
- -5.56%
