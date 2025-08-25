통화 / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)
67.01 USD 3.13 (4.90%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ES 환율이 오늘 4.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.69이고 고가는 69.47이었습니다.
Eversource Energy (D/B/A) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ES News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- 에버소스 에너지, 52주 신고가인 68.41 USD 기록
- Eversource Energy stock hits 52-week high at 68.41 USD
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Growth Stock
- PG&E, UBS 목표 주가 17달러로 하향 조정…산불 기금 우려
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Momentum Stock
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Value Stock for the Long-Term
- 제프리스, 에버소스 에너지 목표 주가 54달러로 상향
- Jefferies raises Eversource Energy stock price target to $54 despite underperform rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Eversource Energy approves quarterly dividend of $0.7525 per share
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Value Stock
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Eversource Energy stock rating reaffirmed at Buy by DA Davidson
일일 변동 비율
63.69 69.47
년간 변동
52.28 69.47
- 이전 종가
- 63.88
- 시가
- 64.40
- Bid
- 67.01
- Ask
- 67.31
- 저가
- 63.69
- 고가
- 69.47
- 볼륨
- 21.779 K
- 일일 변동
- 4.90%
- 월 변동
- 4.78%
- 6개월 변동
- 8.08%
- 년간 변동율
- -0.93%
