ES: Eversource Energy (D/B/A)
63.29 USD 0.15 (0.24%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ES de hoy ha cambiado un -0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.23, mientras que el máximo ha alcanzado 64.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eversource Energy (D/B/A). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
63.23 64.16
Rango anual
52.28 68.11
- Cierres anteriores
- 63.44
- Open
- 63.94
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Low
- 63.23
- High
- 64.16
- Volumen
- 3.929 K
- Cambio diario
- -0.24%
- Cambio mensual
- -1.03%
- Cambio a 6 meses
- 2.08%
- Cambio anual
- -6.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B