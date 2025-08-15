КотировкиРазделы
Валюты / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)

63.44 USD 2.07 (3.16%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ES за сегодня изменился на -3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.36, а максимальная — 65.45.

Дневной диапазон
63.36 65.45
Годовой диапазон
52.28 68.11
Предыдущее закрытие
65.51
Open
65.38
Bid
63.44
Ask
63.74
Low
63.36
High
65.45
Объем
5.209 K
Дневное изменение
-3.16%
Месячное изменение
-0.80%
6-месячное изменение
2.32%
Годовое изменение
-6.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.