Валюты / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)
63.44 USD 2.07 (3.16%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ES за сегодня изменился на -3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.36, а максимальная — 65.45.
Следите за динамикой Eversource Energy (D/B/A). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.36 65.45
Годовой диапазон
52.28 68.11
- Предыдущее закрытие
- 65.51
- Open
- 65.38
- Bid
- 63.44
- Ask
- 63.74
- Low
- 63.36
- High
- 65.45
- Объем
- 5.209 K
- Дневное изменение
- -3.16%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- 2.32%
- Годовое изменение
- -6.21%
