货币 / ES
ES: Eversource Energy (D/B/A)
63.44 USD 2.07 (3.16%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ES汇率已更改-3.16%。当日，交易品种以低点63.36和高点65.45进行交易。
关注Eversource Energy (D/B/A)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ES新闻
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Momentum Stock
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- 哈雷戴维森任命两名新独立董事加入董事会
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Jefferies上调Eversource Energy目标价至54美元，尽管维持"减持"评级
- Jefferies raises Eversource Energy stock price target to $54 despite underperform rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Eversource Energy批准每股0.7525美元季度股息
- Eversource Energy approves quarterly dividend of $0.7525 per share
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- Why Eversource Energy (ES) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Here's Why Eversource Energy (ES) is a Strong Value Stock
- Morning Bid: Markets ask again of Trump: 'Can he do that?'
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Eversource Energy stock rating reaffirmed at Buy by DA Davidson
- Morning Bid: The 'Why' matters for rallies, and rate cuts
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Morning Bid: Suits and smiles define new Ukraine talks
- Morning Bid: Zelenskiy heads back to Washington (with friends)
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
日范围
63.36 65.45
年范围
52.28 68.11
- 前一天收盘价
- 65.51
- 开盘价
- 65.38
- 卖价
- 63.44
- 买价
- 63.74
- 最低价
- 63.36
- 最高价
- 65.45
- 交易量
- 5.209 K
- 日变化
- -3.16%
- 月变化
- -0.80%
- 6个月变化
- 2.32%
- 年变化
- -6.21%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值