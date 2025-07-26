Währungen / CPER
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.35 USD 0.10 (0.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPER hat sich für heute um -0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.20 bis zu einem Hoch von 28.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Copper Index Fund ETV-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.20 28.37
Jahresspanne
25.10 36.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.45
- Eröffnung
- 28.30
- Bid
- 28.35
- Ask
- 28.65
- Tief
- 28.20
- Hoch
- 28.37
- Volumen
- 259
- Tagesänderung
- -0.35%
- Monatsänderung
- 1.00%
- 6-Monatsänderung
- -10.03%
- Jahresänderung
- -1.08%
