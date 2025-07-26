시세섹션
통화 / CPER
주식로 돌아가기

CPER: United States Copper Index Fund ETV

28.59 USD 0.24 (0.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CPER 환율이 오늘 0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.39이고 고가는 28.63이었습니다.

United States Copper Index Fund ETV 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CPER News

일일 변동 비율
28.39 28.63
년간 변동
25.10 36.66
이전 종가
28.35
시가
28.44
Bid
28.59
Ask
28.89
저가
28.39
고가
28.63
볼륨
304
일일 변동
0.85%
월 변동
1.85%
6개월 변동
-9.27%
년간 변동율
-0.24%
20 9월, 토요일