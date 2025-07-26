통화 / CPER
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.59 USD 0.24 (0.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPER 환율이 오늘 0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.39이고 고가는 28.63이었습니다.
United States Copper Index Fund ETV 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPER News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Red Metal Fired Up: The Outlook For Copper
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Copper RRS 2025 – Record-High Price, Megamergers Keep Copper M&A Afloat
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Commodities Tracker: July 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Here's What's Happening In Gold And Silver Right Now (Technical Analysis)
- Comex Copper Plunges As Trump's Tariff Excludes Refined Metal
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- These Stocks Respond As Copper Prices Tank After Trump Orders Tariffs On Imports
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- On Watch: Zinc Could Face Market Turbulence Akin To Copper
일일 변동 비율
28.39 28.63
년간 변동
25.10 36.66
- 이전 종가
- 28.35
- 시가
- 28.44
- Bid
- 28.59
- Ask
- 28.89
- 저가
- 28.39
- 고가
- 28.63
- 볼륨
- 304
- 일일 변동
- 0.85%
- 월 변동
- 1.85%
- 6개월 변동
- -9.27%
- 년간 변동율
- -0.24%
20 9월, 토요일