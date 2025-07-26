Dövizler / CPER
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.59 USD 0.24 (0.85%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CPER fiyatı bugün 0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.39 ve Yüksek fiyatı olarak 28.63 aralığında işlem gördü.
United States Copper Index Fund ETV hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
28.39 28.63
Yıllık aralık
25.10 36.66
- Önceki kapanış
- 28.35
- Açılış
- 28.44
- Satış
- 28.59
- Alış
- 28.89
- Düşük
- 28.39
- Yüksek
- 28.63
- Hacim
- 304
- Günlük değişim
- 0.85%
- Aylık değişim
- 1.85%
- 6 aylık değişim
- -9.27%
- Yıllık değişim
- -0.24%
21 Eylül, Pazar