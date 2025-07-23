货币 / CPER
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.50 USD 0.45 (1.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPER汇率已更改-1.55%。当日，交易品种以低点28.43和高点28.57进行交易。
关注United States Copper Index Fund ETV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
28.43 28.57
年范围
25.10 36.66
- 前一天收盘价
- 28.95
- 开盘价
- 28.45
- 卖价
- 28.50
- 买价
- 28.80
- 最低价
- 28.43
- 最高价
- 28.57
- 交易量
- 208
- 日变化
- -1.55%
- 月变化
- 1.53%
- 6个月变化
- -9.55%
- 年变化
- -0.56%
