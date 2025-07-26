Devises / CPER
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.59 USD 0.24 (0.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CPER a changé de 0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.39 et à un maximum de 28.63.
Suivez la dynamique United States Copper Index Fund ETV. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPER Nouvelles
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Oil Holds Decline After Fed Rate Cut
- The Commodities Feed: Oil Under Pressure Despite API Reporting Oil Inventory Draws
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Red Metal Fired Up: The Outlook For Copper
- A Tale Of Two Commodities: Why Gold Could Rally While Oil’s Outlook Remains Weak
- Goehring & Rozencwajg Natural Resource Market Q2 2025 Commentary (undefined:GRHAX)
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Commodities: Oil Falls As Indian Secondary Tariffs Come Into Effect
- Copper RRS 2025 – Record-High Price, Megamergers Keep Copper M&A Afloat
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Commodities Tracker: July 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Commodities: Potential Trump-Putin Meeting Weighs On Oil
- Commodities: Oil Falls After Latest OPEC+ Supply Hike
- Here's What's Happening In Gold And Silver Right Now (Technical Analysis)
- Comex Copper Plunges As Trump's Tariff Excludes Refined Metal
- Commodities: Tariff Developments Roil Commodity Markets
- These Stocks Respond As Copper Prices Tank After Trump Orders Tariffs On Imports
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- On Watch: Zinc Could Face Market Turbulence Akin To Copper
Range quotidien
28.39 28.63
Range Annuel
25.10 36.66
- Clôture Précédente
- 28.35
- Ouverture
- 28.44
- Bid
- 28.59
- Ask
- 28.89
- Plus Bas
- 28.39
- Plus Haut
- 28.63
- Volume
- 304
- Changement quotidien
- 0.85%
- Changement Mensuel
- 1.85%
- Changement à 6 Mois
- -9.27%
- Changement Annuel
- -0.24%
20 septembre, samedi