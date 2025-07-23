Divisas / CPER
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.45 USD 0.50 (1.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPER de hoy ha cambiado un -1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.22, mientras que el máximo ha alcanzado 28.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United States Copper Index Fund ETV. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPER News
Rango diario
28.22 28.69
Rango anual
25.10 36.66
- Cierres anteriores
- 28.95
- Open
- 28.45
- Bid
- 28.45
- Ask
- 28.75
- Low
- 28.22
- High
- 28.69
- Volumen
- 396
- Cambio diario
- -1.73%
- Cambio mensual
- 1.35%
- Cambio a 6 meses
- -9.71%
- Cambio anual
- -0.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B