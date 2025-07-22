Валюты / CPER
CPER: United States Copper Index Fund ETV
28.95 USD 0.09 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPER за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.86, а максимальная — 29.04.
Следите за динамикой United States Copper Index Fund ETV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.86 29.04
Годовой диапазон
25.10 36.66
- Предыдущее закрытие
- 29.04
- Open
- 28.93
- Bid
- 28.95
- Ask
- 29.25
- Low
- 28.86
- High
- 29.04
- Объем
- 329
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 3.14%
- 6-месячное изменение
- -8.12%
- Годовое изменение
- 1.01%
