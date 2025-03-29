- Übersicht
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
Der Wechselkurs von BLV hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.77 bis zu einem Hoch von 71.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Long-Term Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BLV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLV heute?
Die Aktie von Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) notiert heute bei 70.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 71.01 und das Handelsvolumen erreichte 788. Das Live-Chart von BLV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLV Dividenden?
Vanguard Long-Term Bond ETF wird derzeit mit 70.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -6.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLV-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) zum aktuellen Kurs von 70.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 70.82 oder 71.12 platziert, während 788 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLV-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Long-Term Bond ETF müssen die jährliche Spanne 65.71 - 75.77 und der aktuelle Kurs 70.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.81% und 0.51%, bevor sie Orders zu 70.82 oder 71.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (BLV) im vergangenen Jahr lag bei 75.77. Innerhalb von 65.71 - 75.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 71.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Long-Term Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (BLV) im Laufe des Jahres betrug 65.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 70.82 und der Spanne 65.71 - 75.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLV statt?
Vanguard Long-Term Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 71.01 und -6.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.01
- Eröffnung
- 71.03
- Bid
- 70.82
- Ask
- 71.12
- Tief
- 70.77
- Hoch
- 71.27
- Volumen
- 788
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 3.81%
- 6-Monatsänderung
- 0.51%
- Jahresänderung
- -6.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8