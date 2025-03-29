クォートセクション
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF

70.97 USD 0.04 (0.06%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLVの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり70.91の安値と71.27の高値で取引されました。

Vanguard Long-Term Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BLV株の現在の価格は？

Vanguard Long-Term Bond ETFの株価は本日70.97です。-0.06%内で取引され、前日の終値は71.01、取引量は501に達しました。BLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Long-Term Bond ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Long-Term Bond ETFの現在の価格は70.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.96%やUSDにも注目します。BLVの動きはライブチャートで確認できます。

BLV株を買う方法は？

Vanguard Long-Term Bond ETFの株は現在70.97で購入可能です。注文は通常70.97または71.27付近で行われ、501や-0.08%が市場の動きを示します。BLVの最新情報はライブチャートで確認できます。

BLV株に投資する方法は？

Vanguard Long-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅65.71 - 75.77と現在の70.97を考慮します。注文は多くの場合70.97や71.27で行われる前に、4.03%や0.72%と比較されます。BLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は75.77でした。65.71 - 75.77内で株価は大きく変動し、71.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Long-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(BLV)の年間最安値は65.71でした。現在の70.97や65.71 - 75.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLVの動きはライブチャートで確認できます。

BLVの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Long-Term Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.01、-5.96%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
70.91 71.27
1年のレンジ
65.71 75.77
以前の終値
71.01
始値
71.03
買値
70.97
買値
71.27
安値
70.91
高値
71.27
出来高
501
1日の変化
-0.06%
1ヶ月の変化
4.03%
6ヶ月の変化
0.72%
1年の変化
-5.96%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8