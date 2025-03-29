- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
BLVの今日の為替レートは、-0.06%変化しました。日中、通貨は1あたり70.91の安値と71.27の高値で取引されました。
Vanguard Long-Term Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLV News
よくあるご質問
BLV株の現在の価格は？
Vanguard Long-Term Bond ETFの株価は本日70.97です。-0.06%内で取引され、前日の終値は71.01、取引量は501に達しました。BLVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Long-Term Bond ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Long-Term Bond ETFの現在の価格は70.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.96%やUSDにも注目します。BLVの動きはライブチャートで確認できます。
BLV株を買う方法は？
Vanguard Long-Term Bond ETFの株は現在70.97で購入可能です。注文は通常70.97または71.27付近で行われ、501や-0.08%が市場の動きを示します。BLVの最新情報はライブチャートで確認できます。
BLV株に投資する方法は？
Vanguard Long-Term Bond ETFへの投資では、年間の値幅65.71 - 75.77と現在の70.97を考慮します。注文は多くの場合70.97や71.27で行われる前に、4.03%や0.72%と比較されます。BLVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は75.77でした。65.71 - 75.77内で株価は大きく変動し、71.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Long-Term Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(BLV)の年間最安値は65.71でした。現在の70.97や65.71 - 75.77と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLVの動きはライブチャートで確認できます。
BLVの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Long-Term Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、71.01、-5.96%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 71.01
- 始値
- 71.03
- 買値
- 70.97
- 買値
- 71.27
- 安値
- 70.91
- 高値
- 71.27
- 出来高
- 501
- 1日の変化
- -0.06%
- 1ヶ月の変化
- 4.03%
- 6ヶ月の変化
- 0.72%
- 1年の変化
- -5.96%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8