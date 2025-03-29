- Aperçu
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
Le taux de change de BLV a changé de 0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.80 et à un maximum de 71.08.
Suivez la dynamique Vanguard Long-Term Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BLV aujourd'hui ?
L'action Vanguard Long-Term Bond ETF est cotée à 71.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.64%, a clôturé hier à 70.56 et son volume d'échange a atteint 641. Le graphique en temps réel du cours de BLV présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Long-Term Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Long-Term Bond ETF est actuellement valorisé à 71.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLV.
Comment acheter des actions BLV ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Long-Term Bond ETF au cours actuel de 71.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 71.01 ou de 71.31, le 641 et le 0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BLV ?
Investir dans Vanguard Long-Term Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 65.71 - 75.77 et le prix actuel 71.01. Beaucoup comparent 4.09% et 0.78% avant de passer des ordres à 71.01 ou 71.31. Consultez le graphique du cours de BLV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 75.77. Au cours de 65.71 - 75.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 70.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Long-Term Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (BLV) sur l'année a été 65.71. Sa comparaison avec 71.01 et 65.71 - 75.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BLV a-t-elle été divisée ?
Vanguard Long-Term Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 70.56 et -5.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 70.56
- Ouverture
- 70.80
- Bid
- 71.01
- Ask
- 71.31
- Plus Bas
- 70.80
- Plus Haut
- 71.08
- Volume
- 641
- Changement quotidien
- 0.64%
- Changement Mensuel
- 4.09%
- Changement à 6 Mois
- 0.78%
- Changement Annuel
- -5.91%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8