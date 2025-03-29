- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
Il tasso di cambio BLV ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.03 e ad un massimo di 71.27.
Segui le dinamiche di Vanguard Long-Term Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BLV oggi?
Oggi le azioni Vanguard Long-Term Bond ETF sono prezzate a 71.20. Viene scambiato all'interno di 0.27%, la chiusura di ieri è stata 71.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 187. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Long-Term Bond ETF pagano dividendi?
Vanguard Long-Term Bond ETF è attualmente valutato a 71.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLV.
Come acquistare azioni BLV?
Puoi acquistare azioni Vanguard Long-Term Bond ETF al prezzo attuale di 71.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.20 o 71.50, mentre 187 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BLV?
Investire in Vanguard Long-Term Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 65.71 - 75.77 e il prezzo attuale 71.20. Molti confrontano 4.37% e 1.05% prima di effettuare ordini su 71.20 o 71.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 75.77. All'interno di 65.71 - 75.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Long-Term Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (BLV) nel corso dell'anno è stato 65.71. Confrontandolo con gli attuali 71.20 e 65.71 - 75.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLV?
Vanguard Long-Term Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.01 e -5.66%.
- Chiusura Precedente
- 71.01
- Apertura
- 71.03
- Bid
- 71.20
- Ask
- 71.50
- Minimo
- 71.03
- Massimo
- 71.27
- Volume
- 187
- Variazione giornaliera
- 0.27%
- Variazione Mensile
- 4.37%
- Variazione Semestrale
- 1.05%
- Variazione Annuale
- -5.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8