BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF

71.20 USD 0.19 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLV ha avuto una variazione del 0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.03 e ad un massimo di 71.27.

Segui le dinamiche di Vanguard Long-Term Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BLV oggi?

Oggi le azioni Vanguard Long-Term Bond ETF sono prezzate a 71.20. Viene scambiato all'interno di 0.27%, la chiusura di ieri è stata 71.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 187. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Long-Term Bond ETF pagano dividendi?

Vanguard Long-Term Bond ETF è attualmente valutato a 71.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLV.

Come acquistare azioni BLV?

Puoi acquistare azioni Vanguard Long-Term Bond ETF al prezzo attuale di 71.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 71.20 o 71.50, mentre 187 e 0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BLV?

Investire in Vanguard Long-Term Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 65.71 - 75.77 e il prezzo attuale 71.20. Molti confrontano 4.37% e 1.05% prima di effettuare ordini su 71.20 o 71.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 75.77. All'interno di 65.71 - 75.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 71.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Long-Term Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (BLV) nel corso dell'anno è stato 65.71. Confrontandolo con gli attuali 71.20 e 65.71 - 75.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLV?

Vanguard Long-Term Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 71.01 e -5.66%.

Intervallo Giornaliero
71.03 71.27
Intervallo Annuale
65.71 75.77
Chiusura Precedente
71.01
Apertura
71.03
Bid
71.20
Ask
71.50
Minimo
71.03
Massimo
71.27
Volume
187
Variazione giornaliera
0.27%
Variazione Mensile
4.37%
Variazione Semestrale
1.05%
Variazione Annuale
-5.66%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8