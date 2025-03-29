- Обзор рынка
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
Курс BLV за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.03, а максимальная — 71.27.
Следите за динамикой Vanguard Long-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLV сегодня?
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) сегодня оценивается на уровне 71.20. Инструмент торгуется в пределах 0.27%, вчерашнее закрытие составило 71.01, а торговый объем достиг 187. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Bond ETF?
Vanguard Long-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 71.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.66% и USD. Отслеживайте движения BLV на графике в реальном времени.
Как купить акции BLV?
Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) по текущей цене 71.20. Ордера обычно размещаются около 71.20 или 71.50, тогда как 187 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLV?
Инвестирование в Vanguard Long-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 65.71 - 75.77 и текущей цены 71.20. Многие сравнивают 4.37% и 1.05% перед размещением ордеров на 71.20 или 71.50. Изучайте ежедневные изменения цены BLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (BLV) за последний год составила 75.77. Акции заметно колебались в пределах 65.71 - 75.77, сравнение с 71.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (BLV) за год составила 65.71. Сравнение с текущими 71.20 и 65.71 - 75.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLV?
В прошлом Vanguard Long-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 71.01 и -5.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 71.01
- Open
- 71.03
- Bid
- 71.20
- Ask
- 71.50
- Low
- 71.03
- High
- 71.27
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 4.37%
- 6-месячное изменение
- 1.05%
- Годовое изменение
- -5.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8