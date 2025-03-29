КотировкиРазделы
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF

71.20 USD 0.19 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLV за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 71.03, а максимальная — 71.27.

Следите за динамикой Vanguard Long-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLV сегодня?

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) сегодня оценивается на уровне 71.20. Инструмент торгуется в пределах 0.27%, вчерашнее закрытие составило 71.01, а торговый объем достиг 187. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Long-Term Bond ETF?

Vanguard Long-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 71.20. Дивидендная политика зависит от компании. Отслеживайте движения BLV на графике в реальном времени.

Как купить акции BLV?

Вы можете купить акции Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) по текущей цене 71.20. Ордера обычно размещаются около 71.20 или 71.50, тогда как 187 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLV?

Инвестирование в Vanguard Long-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 65.71 - 75.77 и текущей цены 71.20. Многие сравнивают 4.37% и 1.05% перед размещением ордеров на 71.20 или 71.50. Изучайте ежедневные изменения цены BLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (BLV) за последний год составила 75.77. Акции заметно колебались в пределах 65.71 - 75.77, сравнение с 71.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Long-Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (BLV) за год составила 65.71. Сравнение с текущими 71.20 и 65.71 - 75.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLV?

В прошлом Vanguard Long-Term Bond ETF проходил через дробление акций.

Дневной диапазон
71.03 71.27
Годовой диапазон
65.71 75.77
Предыдущее закрытие
71.01
Open
71.03
Bid
71.20
Ask
71.50
Low
71.03
High
71.27
Объем
187
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
4.37%
6-месячное изменение
1.05%
Годовое изменение
-5.66%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8