BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
A taxa do BLV para hoje mudou para -0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 70.91 e o mais alto foi 71.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Long-Term Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BLV hoje?
Hoje Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) está avaliado em 70.97. O instrumento é negociado dentro de -0.06%, o fechamento de ontem foi 71.01, e o volume de negociação atingiu 501. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLV em tempo real.
As ações de Vanguard Long-Term Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Long-Term Bond ETF está avaliado em 70.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.96% e USD. Monitore os movimentos de BLV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BLV?
Você pode comprar ações de Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) pelo preço atual 70.97. Ordens geralmente são executadas perto de 70.97 ou 71.27, enquanto 501 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BLV?
Investir em Vanguard Long-Term Bond ETF envolve considerar a faixa anual 65.71 - 75.77 e o preço atual 70.97. Muitos comparam 4.03% e 0.72% antes de enviar ordens em 70.97 ou 71.27. Estude as mudanças diárias de preço de BLV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (BLV) no último ano foi 75.77. As ações oscilaram bastante dentro de 65.71 - 75.77, e a comparação com 71.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Long-Term Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (BLV) no ano foi 65.71. A comparação com o preço atual 70.97 e 65.71 - 75.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLV?
No passado Vanguard Long-Term Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 71.01 e -5.96% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 71.01
- Open
- 71.03
- Bid
- 70.97
- Ask
- 71.27
- Low
- 70.91
- High
- 71.27
- Volume
- 501
- Mudança diária
- -0.06%
- Mudança mensal
- 4.03%
- Mudança de 6 meses
- 0.72%
- Mudança anual
- -5.96%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8