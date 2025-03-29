- Panorámica
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
El tipo de cambio de BLV de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.91, mientras que el máximo ha alcanzado 71.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Long-Term Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BLV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BLV hoy?
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) se evalúa hoy en 70.97. El instrumento se negocia dentro de -0.06%; el cierre de ayer ha sido 71.01 y el volumen comercial ha alcanzado 501. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BLV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Long-Term Bond ETF?
Vanguard Long-Term Bond ETF se evalúa actualmente en 70.97. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -5.96% y USD. Monitoree los movimientos de BLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BLV?
Puede comprar acciones de Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) al precio actual de 70.97. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 70.97 o 71.27, mientras que 501 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BLV?
Invertir en Vanguard Long-Term Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 65.71 - 75.77 y el precio actual 70.97. Muchos comparan 4.03% y 0.72% antes de colocar órdenes en 70.97 o 71.27. Estudie los cambios diarios de precios de BLV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (BLV) en el último año ha sido 75.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 65.71 - 75.77, una comparación con 71.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Long-Term Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (BLV) para el año ha sido 65.71. La comparación con los actuales 70.97 y 65.71 - 75.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BLV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BLV?
En el pasado, Vanguard Long-Term Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 71.01 y -5.96% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 71.01
- Open
- 71.03
- Bid
- 70.97
- Ask
- 71.27
- Low
- 70.91
- High
- 71.27
- Volumen
- 501
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 4.03%
- Cambio a 6 meses
- 0.72%
- Cambio anual
- -5.96%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8