BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF
今日BLV汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点71.03和高点71.27进行交易。
关注Vanguard Long-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLV新闻
常见问题解答
BLV股票今天的价格是多少？
Vanguard Long-Term Bond ETF股票今天的定价为71.20。它在0.27%范围内交易，昨天的收盘价为71.01，交易量达到187。BLV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Long-Term Bond ETF股票是否支付股息？
Vanguard Long-Term Bond ETF目前的价值为71.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.66%和USD。实时查看图表以跟踪BLV走势。
如何购买BLV股票？
您可以以71.20的当前价格购买Vanguard Long-Term Bond ETF股票。订单通常设置在71.20或71.50附近，而187和0.24%显示市场活动。立即关注BLV的实时图表更新。
如何投资BLV股票？
投资Vanguard Long-Term Bond ETF需要考虑年度范围65.71 - 75.77和当前价格71.20。许多人在以71.20或71.50下订单之前，会比较4.37%和。实时查看BLV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.77。在65.71 - 75.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Long-Term Bond ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（BLV）的最低价格为65.71。将其与当前的71.20和65.71 - 75.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Long-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.01和-5.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 71.01
- 开盘价
- 71.03
- 卖价
- 71.20
- 买价
- 71.50
- 最低价
- 71.03
- 最高价
- 71.27
- 交易量
- 187
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 4.37%
- 6个月变化
- 1.05%
- 年变化
- -5.66%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8