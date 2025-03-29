报价部分
货币 / BLV
BLV: Vanguard Long-Term Bond ETF

71.20 USD 0.19 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BLV汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点71.03和高点71.27进行交易。

关注Vanguard Long-Term Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BLV新闻

常见问题解答

BLV股票今天的价格是多少？

Vanguard Long-Term Bond ETF股票今天的定价为71.20。它在0.27%范围内交易，昨天的收盘价为71.01，交易量达到187。BLV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Long-Term Bond ETF股票是否支付股息？

Vanguard Long-Term Bond ETF目前的价值为71.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.66%和USD。实时查看图表以跟踪BLV走势。

如何购买BLV股票？

您可以以71.20的当前价格购买Vanguard Long-Term Bond ETF股票。订单通常设置在71.20或71.50附近，而187和0.24%显示市场活动。立即关注BLV的实时图表更新。

如何投资BLV股票？

投资Vanguard Long-Term Bond ETF需要考虑年度范围65.71 - 75.77和当前价格71.20。许多人在以71.20或71.50下订单之前，会比较4.37%和。实时查看BLV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.77。在65.71 - 75.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Long-Term Bond ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（BLV）的最低价格为65.71。将其与当前的71.20和65.71 - 75.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Long-Term Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、71.01和-5.66%中可见。

日范围
71.03 71.27
年范围
65.71 75.77
前一天收盘价
71.01
开盘价
71.03
卖价
71.20
买价
71.50
最低价
71.03
最高价
71.27
交易量
187
日变化
0.27%
月变化
4.37%
6个月变化
1.05%
年变化
-5.66%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8