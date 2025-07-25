Währungen / AHT
AHT: Ashford Hospitality Trust Inc
6.11 USD 0.03 (0.49%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHT hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.05 bis zu einem Hoch von 6.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ashford Hospitality Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.05 6.33
Jahresspanne
0.52 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.14
- Eröffnung
- 6.33
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Tief
- 6.05
- Hoch
- 6.33
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 4.80%
- 6-Monatsänderung
- -14.55%
- Jahresänderung
- 725.68%
