КотировкиРазделы
Валюты / AHT
Назад в Рынок акций США

AHT: Ashford Hospitality Trust Inc

6.25 USD 0.13 (2.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHT за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.00, а максимальная — 6.28.

Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AHT

Дневной диапазон
6.00 6.28
Годовой диапазон
0.52 11.99
Предыдущее закрытие
6.12
Open
6.20
Bid
6.25
Ask
6.55
Low
6.00
High
6.28
Объем
137
Дневное изменение
2.12%
Месячное изменение
7.20%
6-месячное изменение
-12.59%
Годовое изменение
744.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.