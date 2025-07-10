Валюты / AHT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AHT: Ashford Hospitality Trust Inc
6.25 USD 0.13 (2.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AHT за сегодня изменился на 2.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.00, а максимальная — 6.28.
Следите за динамикой Ashford Hospitality Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AHT
- Cool Enough For Cuts
- Ashford Inks Agreement to Sell Residence Inn San Diego Sorrento Mesa
- Ashford Hospitality Trust продаст отель в Сан-Диего за $42 миллиона
- Ashford Hospitality Trust to sell San Diego hotel for $42 million
- Jefferies upgrades ISS, Adecco; cuts Ashtead, Hays; reveals top and bottom picks
- Bernstein reiterates Outperform rating on Ashtead Group stock
- FTSE 100 today: Index rise, pound rebounds; Reeves announces Budget date
- Earnings call transcript: Ashtead Group sees stock rise amid Q1 2025 growth
- London stocks rebound led by mining and healthcare after worst day in five months
- Ashtead lifts cash flow outlook as Q1 results meet forecasts, shares rise
- Ashtead Q1 FY26 slides: Rental revenue up 2.4%, raises free cash flow guidance
- Ashtead Group shareholders approve all resolutions at AGM
- The Calm Before The Cut
- United Rentals stock price target raised to $1,075 by KeyBanc on data center growth
- Ashford Hospitality Trust sells two hotel properties for $33 million
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.26%
- Behind The (Revised) Curve
- Earnings call transcript: Ashford Hospitality Q2 2025 highlights strategic shifts
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.20%
- Ashtead Tech rises as margin strength offsets weaker revenue, outlook
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.13%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 1.22%
Дневной диапазон
6.00 6.28
Годовой диапазон
0.52 11.99
- Предыдущее закрытие
- 6.12
- Open
- 6.20
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Low
- 6.00
- High
- 6.28
- Объем
- 137
- Дневное изменение
- 2.12%
- Месячное изменение
- 7.20%
- 6-месячное изменение
- -12.59%
- Годовое изменение
- 744.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.