Währungen / EURSGD
EURSGD: Euro vs Singapore Dollar
1.50876 SGD 0.00050 (0.03%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Singapore Dollar
Der Wechselkurs von EURSGD hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.50635 SGD und einem Hoch von 1.51156 SGD pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Singapur Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURSGD News
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
Tagesspanne
1.50635 1.51156
Jahresspanne
1.39011 1.51487
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.5092 6
- Eröffnung
- 1.5093 4
- Bid
- 1.5087 6
- Ask
- 1.5090 6
- Tief
- 1.5063 5
- Hoch
- 1.5115 6
- Volumen
- 26.871 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 0.68%
- 6-Monatsänderung
- 3.94%
- Jahresänderung
- 5.46%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K