EURSGD: Euro vs Singapore Dollar
1.51373 SGD 0.00640 (0.42%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Singapore Dollar
El tipo de cambio de EURSGD de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.50029 SGD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.51386 SGD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar de Singapur. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.50029 1.51386
Rango anual
1.39011 1.51487
- Cierres anteriores
- 1.5073 3
- Open
- 1.5059 2
- Bid
- 1.5137 3
- Ask
- 1.5140 3
- Low
- 1.5002 9
- High
- 1.5138 6
- Volumen
- 14.129 K
- Cambio diario
- 0.42%
- Cambio mensual
- 1.01%
- Cambio a 6 meses
- 4.28%
- Cambio anual
- 5.80%
