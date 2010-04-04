CotizacionesSecciones
Divisas / EURSGD
EURSGD: Euro vs Singapore Dollar

1.51373 SGD 0.00640 (0.42%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Singapore Dollar

El tipo de cambio de EURSGD de hoy ha cambiado un 0.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.50029 SGD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.51386 SGD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar de Singapur. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.50029 1.51386
Rango anual
1.39011 1.51487
Cierres anteriores
1.5073 3
Open
1.5059 2
Bid
1.5137 3
Ask
1.5140 3
Low
1.5002 9
High
1.5138 6
Volumen
14.129 K
Cambio diario
0.42%
Cambio mensual
1.01%
Cambio a 6 meses
4.28%
Cambio anual
5.80%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.