Ai Smart 1OOO

LIVESIGNAL VON EINEM ECHTEN HANDELSKONTO:

Der Expert Advisor (EA) wird in limitierten Chargen verkauft, um die Rechte aller käuflichen Kunden zu gewährleisten.

Ai Smart 1000 ist eine Lösung für Trader, die nicht nur einen automatisierten Algorithmus, sondern ein intelligentes Handelssystem auf Premium-Niveau suchen. Es ist ein Werkzeug für diejenigen, die Wert auf Analyse-Tiefe, strukturierte Vorgehensweise und hohe Ausführungsdisziplin legen.

Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden.

Arbeitet mit 28 Major- und Cross-Währungspaaren, inklusive Gold (XAUUSD).

Setzt stets Stop-Loss-, Take-Profit- und Break-Even-Orders.

Kein Martingale.

Kein Grid-Trading.

Kein Verlustausgleich (Averaging).

Jeder Trade ist eine unabhängige Entscheidung und wird stets mit klar definiertem Risikomanagement ausgeführt.

Das System beinhaltet mehrere Schutzebenen, wie z.B.:

Dynamische Stop-Loss-Anpassung basierend auf Volatilität.

Drawdown-Kontrolle und Begrenzung der Risikoexposition.

Automatische Reduzierung der Handelsaktivität bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wichtig: Ai Smart 1000 ist für echte Marktbedingungen konzipiert.

Das System verwendet adaptive Logik mit KI-Unterstützung und einen Nachrichtenfilter, die von der im Strategy Tester nicht unterstützten WebRequest-Funktion abhängen. Daher funktioniert der EA im Tester nicht! Er benötigt einen Live-Markt.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD (andere Paare werden automatisch erkannt)

Zeitrahmen: M30

Mindesteinzahlung: 100$

Handelshebel: 1:20 und höher

Broker: Jeder Broker, vorzugsweise mit niedrigem Spread.

VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 läuft.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann ich Ai Smart 1000 backtesten?

A: Nein. Ai Smart 1000 kann nicht im Strategy Tester getestet werden, da seine Funktionalität von einer Live-Verbindung zu verschiedenen KI-Modellen abhängt. Diese KIs antworten nur in Echtzeit, daher kann dieses Verhalten in traditionellen Backtests nicht emuliert werden.

F: Warum verwendet AI Smart kein Martingale, Grid-Trading usw.?

A: Unser Hauptziel ist gesundes Trading. Wir alle wissen, wohin EAs führen, die Martingale oder Grid verwenden – richtig, zum Verlust des Einsatzes. Daher handelt unser EA ausschließlich mit Stop Loss und Take Profit. Alle Trades werden von der KI kontrolliert.

F: Wie erhalte ich eine Lizenz? Und wozu dient sie?

A: Wir nehmen die Sicherheit des EA sehr ernst und haben beschlossen, alles über unsere Server zu verwalten, um unbefugten Zugriff auf den Ai Smart 1000 EA zu verhindern. Nach dem Mieten oder Kaufen müssen Sie Ihre Handelsterminal-Kontonummer senden und erhalten als Antwort die Lizenzbestätigung und einen Link, um unserem privaten Chat beizutreten.

F: Ist Ai Smart 1000 einfach zu verwenden?

A: Ai Smart 1000 ist ein sehr fortschrittliches Werkzeug mit vielen Parametern, aber alle Aktionen finden auf unseren Servern statt. Unsere Server laufen auf einer NVIDIA H100 80 GB Grafikkarte. Sie müssen den EA nur gemäß der Anleitung installieren und können die Gewinne genießen.