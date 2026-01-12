Ai Smart 1OOO

LIVESIGNAL VON EINEM ECHTEN HANDELSKONTO:

Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2353183

Der Expert Advisor (EA) wird in limitierten Chargen verkauft, um die Rechte aller käuflichen Kunden zu gewährleisten.

Ai Smart 1000 ist eine Lösung für Trader, die nicht nur einen automatisierten Algorithmus, sondern ein intelligentes Handelssystem auf Premium-Niveau suchen. Es ist ein Werkzeug für diejenigen, die Wert auf Analyse-Tiefe, strukturierte Vorgehensweise und hohe Ausführungsdisziplin legen.

  • Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden.

  • Arbeitet mit 28 Major- und Cross-Währungspaaren, inklusive Gold (XAUUSD).

  • Setzt stets Stop-Loss-, Take-Profit- und Break-Even-Orders.

  • Kein Martingale.

  • Kein Grid-Trading.

  • Kein Verlustausgleich (Averaging).

  • Jeder Trade ist eine unabhängige Entscheidung und wird stets mit klar definiertem Risikomanagement ausgeführt.

Das System beinhaltet mehrere Schutzebenen, wie z.B.:

  • Dynamische Stop-Loss-Anpassung basierend auf Volatilität.

  • Drawdown-Kontrolle und Begrenzung der Risikoexposition.

  • Automatische Reduzierung der Handelsaktivität bei ungünstigen Marktbedingungen.

Wichtig: Ai Smart 1000 ist für echte Marktbedingungen konzipiert.
Das System verwendet adaptive Logik mit KI-Unterstützung und einen Nachrichtenfilter, die von der im Strategy Tester nicht unterstützten WebRequest-Funktion abhängen. Daher funktioniert der EA im Tester nicht! Er benötigt einen Live-Markt.

Empfehlungen:

  • Währungspaar: XAUUSD (andere Paare werden automatisch erkannt)

  • Zeitrahmen: M30

  • Mindesteinzahlung: 100$

  • Handelshebel: 1:20 und höher

  • Broker: Jeder Broker, vorzugsweise mit niedrigem Spread.

  • VPS: Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 läuft.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Kann ich Ai Smart 1000 backtesten?
A: Nein. Ai Smart 1000 kann nicht im Strategy Tester getestet werden, da seine Funktionalität von einer Live-Verbindung zu verschiedenen KI-Modellen abhängt. Diese KIs antworten nur in Echtzeit, daher kann dieses Verhalten in traditionellen Backtests nicht emuliert werden.

F: Warum verwendet AI Smart kein Martingale, Grid-Trading usw.?
A: Unser Hauptziel ist gesundes Trading. Wir alle wissen, wohin EAs führen, die Martingale oder Grid verwenden – richtig, zum Verlust des Einsatzes. Daher handelt unser EA ausschließlich mit Stop Loss und Take Profit. Alle Trades werden von der KI kontrolliert.

F: Wie erhalte ich eine Lizenz? Und wozu dient sie?
A: Wir nehmen die Sicherheit des EA sehr ernst und haben beschlossen, alles über unsere Server zu verwalten, um unbefugten Zugriff auf den Ai Smart 1000 EA zu verhindern. Nach dem Mieten oder Kaufen müssen Sie Ihre Handelsterminal-Kontonummer senden und erhalten als Antwort die Lizenzbestätigung und einen Link, um unserem privaten Chat beizutreten.

F: Ist Ai Smart 1000 einfach zu verwenden?
A: Ai Smart 1000 ist ein sehr fortschrittliches Werkzeug mit vielen Parametern, aber alle Aktionen finden auf unseren Servern statt. Unsere Server laufen auf einer NVIDIA H100 80 GB Grafikkarte. Sie müssen den EA nur gemäß der Anleitung installieren und können die Gewinne genießen.

Schreiben Sie mir bitte unbedingt nach dem Kauf, um die Lizenz und die Installationsanleitung für den EA zu erhalten!

Updates und Support sind kostenlos.



Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System auf dem M1-Zeitrahmen als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: beim Kauf eines Indikators, Trend Arrow Super ist kostenlos zur Verfügung gestellt, schreiben Sie uns nach dem Kauf. Der Indikator 100% nicht neu malen!!! Wenn ein Signal ersch
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - Dies ist der beste Trendhandelsindikator!!! Der Indikator wird nicht nachgemalt!!! Der Indikator verfügt über einen MTF-Modus , der das Vertrauen in den Handel mit dem Trend erhöht ( kein Repaint ) . Wie wird gehandelt? Alles ist sehr einfach, wir warten auf das erste Signal (großer Pfeil), dann warten wir auf das zweite Signal (kleiner Pfeil) und steigen in den Markt in der Ri
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Präzise Einstiegspunkte für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Indikator 100% nicht nachgemalt!!! Wenn ein Signal erschienen ist, verschwindet es nicht! Im Gegensatz zu Indikatoren mit Redrawing, die zum Verlust der Einlage führen, weil sie ein Signal zeigen können, und dann entfernen Sie es. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Warten Sie auf ein Signal
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Dies ist ein leistungsstarkes System für binäre Optionen und Intraday-Handel. Der Indikator färbt sich weder neu, noch ändert er seine Messwerte. Binary Reverse wurde entwickelt, um die Punkte zu bestimmen, an denen sich der Preis umkehrt. Der Indikator fixiert sowohl Umkehrungen als auch Rollbacks und erweitert damit Ihre analytischen Möglichkeiten erheblich. Er zeigt nicht nur Korrektur- und Um
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trendpfeil Super Der Indikator wird nicht neu gezeichnet oder verändert seine Daten. Ein professionelles, aber sehr einfach zu bedienendes Forex-System. Der Indikator gibt genaue BUY\SELL-Signale. Trend Arrow Super ist sehr einfach zu bedienen, Sie müssen ihn nur am Chart anbringen und einfache Handelsempfehlungen befolgen. Kaufsignal: Pfeil + Histogramm in grüner Farbe, treten Sie sofort in den
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Globale Parabolika MT4 Indikator für Scalping auf M1-M5. Ein sehr guter Indikator für Ihr Handelssystem, er kann als eigenständiges System verwendet werden. Handelssystem verwendet werden, ich empfehle die Verwendung zusammen mit - System Trend Pro Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Daten nicht. Einstellungen: Ändern Sie den FILTER-Parameter für genaue Markteintritte. Ha
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry ist ein leistungsfähiges Price-Action-Trading-System, das auf einer der beliebtesten und bekanntesten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie! Dieser Indikator erzeugt kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen basieren. Im Gegensatz zu typischen Ausbruchsindikatoren verwendet er fortschrittliche Ber
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Indikatoren
Sonderangebot zu Ehren des neuen Jahres und Weihnachten!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding - Dies ist ein einfach zu bedienendes Handelssystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den Zeitrahmen M1-M5 entwickelt wurde. Der Indikator kann sowohl als eigenständiges Scalping-System, als auch als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Bonus: Wenn Sie den Indikator kaufen, erhalten Sie ein Geschenk - Trend Arrow Super Ich biete auch einen zusätzlichen
Ai Smart 1OOO MT4
Aleksandr Makarov
Experten
LIVESIGNAL VON EINEM ECHTEN HANDELSKONTO: Live-Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2353183 Der Expert Advisor (EA) wird in limitierten Chargen verkauft, um die Rechte aller käuflichen Kunden zu gewährleisten. Ai Smart 1000   ist eine Lösung für Trader, die nicht nur einen automatisierten Algorithmus, sondern ein intelligentes Handelssystem auf Premium-Niveau suchen.   Es ist ein Werkzeug für diejenigen, die Wert auf Analyse-Tiefe, strukturierte Vorgehensweise und hohe Ausführungsdisziplin
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension