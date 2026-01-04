Crash 1K Sniper Pro
- Индикаторы
- Renier Nell
- Версия: 2.0
- Активации: 5
🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — Точный индикатор сигналов на ПРОДАЖУ
Хватит гадать. Начните снайперить.
Crash 1000 Sniper Pro — это профессиональный индикатор сигналов на ПРОДАЖУ, разработанный исключительно для индекса Crash 1000. Построенный на запатентованном 6-факторном алгоритме конфлюенции, он определяет зоны высокой вероятности краша до того, как они произойдут — давая вам преимущество для уверенного входа в продажи.
⚡ ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ВЫБИРАЮТ SNIPER PRO
❌ Проблема: Большинство трейдеров входят в продажи на Crash 1000 слишком рано или слишком поздно. Они полагаются на интуицию, одиночные индикаторы или запаздывающие сигналы — и получают стоп-лосс, когда рынок резко идёт против них.
✅ Решение: Sniper Pro использует многофакторное определение конфлюенции для фильтрации слабых сетапов. Он сигнализирует только тогда, когда совпадают несколько рыночных условий — экстремумы RSI, изменения импульса, позиционирование тренда, аномалии объёма и паттерны ценового действия — всё рассчитывается в реальном времени.
Результат? Меньше сигналов. Выше точность. Лучшие входы.
🔥 КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
📊 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛОВ
- 3-уровневое определение сигналов: Зона приближения → Сигнал на продажу → Сильный сигнал на продажу
- Измеритель силы в реальном времени: Видите точную силу каждого сетапа (0-100%)
- Раннее предупреждение: Получайте уведомление, когда цена приближается к зоне продажи — до срабатывания сигнала
🎨 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
- Чистая, современная панель отображает статус сигнала с первого взгляда
- Цветная шкала силы показывает качество сетапа
- Ненавязчивый дизайн сохраняет ваш график чистым
🔔 ПОЛНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ
- Всплывающие оповещения
- Звуковые уведомления
- Push-уведомления на мобильный
- Опция оповещения только при СИЛЬНЫХ сигналах
📈 ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЙ СИГНАЛОВ
|Статус
|Значение
|⚪ ОЖИДАНИЕ
|Сетап не обнаружен — сохраняйте терпение
|🟡 ПРИБЛИЖЕНИЕ
|Цена входит в потенциальную зону продажи — готовьтесь
|🟠 СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ
|Условия конфлюенции выполнены — валидный вход
|🔴 СИЛЬНАЯ ПРОДАЖА
|Максимальная конфлюенция — сетап с наивысшей вероятностью
|🟢 ПЕРЕПРОДАННОСТЬ
|Рынок сильно упал — избегайте новых продаж
⚙️ ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ НАСТРОЙКИ
Sniper Pro поставляется с предварительно настроенными оптимальными параметрами для Crash 1000. Просто прикрепите к графику и сразу начните получать сигналы.
Настраиваемые опции:
- Позиция и цвета панели
- Настройки оповещений (включение/выключение каждого типа)
- Режим оповещения только при сильных сигналах
- Оповещения о приближении к зоне
⚠️ ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Ограничение по символу: Этот индикатор лицензирован исключительно для индекса Crash 1000. Он не будет работать на других символах.
- Таймфрейм: Оптимизирован для M1, но совместим со всеми таймфреймами
- Брокер: Работает с Deriv.
🚀 ПОЛУЧИТЕ СВОЁ ПРЕИМУЩЕСТВО СЕЙЧАС
Присоединяйтесь к трейдерам, которые перестали играть в азартные игры и начали снайперить свои входы на Crash 1000.
Crash 1000 Sniper Pro — Точные входы. Меньше убытков. Больше уверенности.