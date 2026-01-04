Crash 1K Sniper Pro

🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — Hassas SATIŞ Sinyali İndikatörü

Tahmin etmeyi bırak. Keskin nişancı olmaya başla.

Crash 1000 Sniper Pro, yalnızca Crash 1000 Endeksi için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir SATIŞ sinyali indikatörüdür. Tescilli 6 faktörlü konfluens algoritması üzerine inşa edilmiş olup, yüksek olasılıklı çöküş bölgelerini gerçekleşmeden önce tespit eder — size güvenle satışa girme avantajı sağlar.

TRADER'LAR NEDEN SNIPER PRO'YU SEÇİYOR

Sorun: Çoğu trader Crash 1000'de satışa ya çok erken ya da çok geç girer. Sezgilerine, tek bir indikatöre veya geciken sinyallere güvenirler — ve piyasa aleyhlerine ani yükseldiğinde stop olurlar.

Çözüm: Sniper Pro, zayıf kurulumları filtrelemek için çok faktörlü konfluens tespiti kullanır. Yalnızca birden fazla piyasa koşulu hizalandığında sinyal verir — RSI uç değerleri, momentum değişimleri, trend konumlandırması, hacim anomalileri ve fiyat hareketi formasyonları — hepsi gerçek zamanlı hesaplanır.

Sonuç? Daha az sinyal. Daha yüksek doğruluk. Daha iyi girişler.

🔥 TEMEL ÖZELLİKLER

📊 AKILLI SİNYAL SİSTEMİ

  • 3 Seviyeli Sinyal Tespiti: Yaklaşma Bölgesi → Satış Sinyali → Güçlü Satış
  • Gerçek Zamanlı Güç Ölçer: Her kurulumun ne kadar güçlü olduğunu tam olarak görün (0-100%)
  • Erken Uyarı Alarmları: Sinyal tetiklenmeden önce fiyat satış bölgesine yaklaştığında bildirim alın

🎨 PROFESYONEl PANEL

  • Temiz, modern panel sinyal durumunu bir bakışta gösterir
  • Renk kodlu güç çubuğu kurulum kalitesini gösterir
  • Müdahaleci olmayan tasarım grafiğinizi temiz tutar

🔔 KAPSAMLI ALARM SİSTEMİ

  • Popup alarmlar
  • Ses bildirimleri
  • Mobil push bildirimleri
  • Yalnızca GÜÇLÜ sinyallerde alarm seçeneği

📈 SİNYAL DURUMLARI AÇIKLAMASI

Durum Anlam
BEKLİYOR Kurulum tespit edilmedi — sabırlı olun
🟡 YAKLAŞIYOR Fiyat potansiyel satış bölgesine giriyor — hazırlanın
🟠 SATIŞ SİNYALİ Konfluens koşulları sağlandı — geçerli giriş
🔴 GÜÇLÜ SATIŞ Maksimum konfluens — en yüksek olasılıklı kurulum
🟢 AŞIRI SATIM Piyasa aşağı yönde aşırı genişledi — yeni satışlardan kaçının

⚙️ OPTİMİZE EDİLMİŞ AYARLAR

Sniper Pro, Crash 1000 için optimize edilmiş parametrelerle önceden yapılandırılmış olarak gelir. Sadece grafiğinize ekleyin ve hemen sinyal almaya başlayın.

Özelleştirilebilir Seçenekler:

  • Panel konumu ve renkleri
  • Alarm tercihleri (her türü aç/kapat)
  • Yalnızca güçlü sinyal alarm modu
  • Yaklaşma bölgesi alarmları

⚠️ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Sembol Kısıtlaması: Bu indikatör yalnızca Crash 1000 Endeksi için lisanslanmıştır. Diğer sembollerde çalışmaz.
  • Zaman Dilimi: M1 için optimize edilmiştir ancak tüm zaman dilimleriyle uyumludur
  • Broker: Deriv ile çalışır.

🚀 AVANTAJINIZI ŞİMDİ ELDE EDİN

Kumar oynamayı bırakıp Crash 1000 girişlerini keskin nişancı gibi yapmaya başlayan trader'lara katılın.

Crash 1000 Sniper ProHassas girişler. Daha az kayıp. Daha fazla güven.


