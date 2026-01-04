Crash 1K Sniper Pro

🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — Indicatore di Segnali di VENDITA di Precisione

Smetti di indovinare. Inizia a fare lo sniper.

Crash 1000 Sniper Pro è un indicatore di segnali di VENDITA di livello professionale progettato esclusivamente per l'indice Crash 1000. Costruito su un algoritmo proprietario di confluenza a 6 fattori, identifica le zone ad alta probabilità di crash prima che si verifichino — dandoti il vantaggio per entrare in vendita con fiducia.

PERCHÉ I TRADER SCELGONO SNIPER PRO

Il Problema: La maggior parte dei trader entra in vendita su Crash 1000 troppo presto o troppo tardi. Si affidano all'istinto, a singoli indicatori o a segnali in ritardo — e vengono stoppati quando il mercato sale bruscamente contro di loro.

La Soluzione: Sniper Pro utilizza il rilevamento di confluenza multifattoriale per filtrare i setup deboli. Segnala solo quando più condizioni di mercato si allineano — estremi RSI, cambiamenti di momentum, posizionamento del trend, anomalie di volume e pattern di price action — tutto calcolato in tempo reale.

Il risultato? Meno segnali. Maggiore precisione. Migliori ingressi.

🔥 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

📊 SISTEMA DI SEGNALI INTELLIGENTE

  • Rilevamento Segnali a 3 Livelli: Zona di Avvicinamento → Segnale di Vendita → Vendita Forte
  • Misuratore di Forza in Tempo Reale: Vedi esattamente quanto è forte ogni setup (0-100%)
  • Avvisi di Allerta Precoce: Ricevi notifiche quando il prezzo si avvicina alla zona di vendita — prima che il segnale si attivi

🎨 DASHBOARD PROFESSIONALE

  • Pannello pulito e moderno che mostra lo stato del segnale a colpo d'occhio
  • Barra di forza codificata a colori che mostra la qualità del setup
  • Design non invasivo che mantiene il tuo grafico pulito

🔔 SISTEMA DI AVVISI COMPLETO

  • Avvisi popup
  • Notifiche sonore
  • Notifiche push mobili
  • Opzione di avviso solo su segnali FORTI

📈 STATI DEI SEGNALI SPIEGATI

Stato Significato
IN ATTESA Nessun setup rilevato — mantieni la pazienza
🟡 AVVICINAMENTO Il prezzo entra nella potenziale zona di vendita — preparati
🟠 SEGNALE DI VENDITA Condizioni di confluenza soddisfatte — ingresso valido
🔴 VENDITA FORTE Confluenza massima — setup a più alta probabilità
🟢 IPERVENDUTO Mercato troppo esteso al ribasso — evita nuove vendite

⚙️ IMPOSTAZIONI OTTIMIZZATE

Sniper Pro viene fornito preconfigurato con parametri ottimizzati per Crash 1000. Basta allegarlo al tuo grafico e iniziare a ricevere segnali immediatamente.

Opzioni Personalizzabili:

  • Posizione e colori del pannello
  • Preferenze di avviso (attiva/disattiva ogni tipo)
  • Modalità di avviso solo per segnali forti
  • Avvisi zona di avvicinamento

⚠️ NOTE IMPORTANTI

  • Restrizione Simbolo: Questo indicatore è concesso in licenza esclusivamente per l'indice Crash 1000. Non funzionerà su altri simboli.
  • Timeframe: Ottimizzato per M1 ma compatibile con tutti i timeframe
  • Broker: Funziona con Deriv.

🚀 OTTIENI IL TUO VANTAGGIO ORA

Unisciti ai trader che hanno smesso di scommettere e hanno iniziato a fare lo sniper sui loro ingressi su Crash 1000.

Crash 1000 Sniper ProIngressi precisi. Meno perdite. Più fiducia.


Altri dall’autore
Crash 300 Sniper Pro
Renier Nell
Indicatori
CRASH 300 SNIPER PRO — Indicatore di Segnali di VENDITA di Precisione Smetti di indovinare. Inizia a fare lo sniper. Crash 300 Sniper Pro è un indicatore di segnali di VENDITA di livello professionale progettato esclusivamente per l'indice Crash 300. Costruito su un algoritmo proprietario di confluenza a 6 fattori, identifica le zone ad alta probabilità di crash prima che si verifichino — dandoti il vantaggio per entrare in vendita con fiducia. PERCHÉ I TRADER SCELGONO SNIPER PRO Il Probl
Crash 500 Sniper Pro
Renier Nell
Indicatori
CRASH 500 SNIPER PRO — Indicatore di Segnali di VENDITA di Precisione Smetti di indovinare. Inizia a fare lo sniper. Crash 500 Sniper Pro è un indicatore di segnali di VENDITA di livello professionale progettato esclusivamente per l'indice Crash 500. Costruito su un algoritmo proprietario di confluenza a 6 fattori, identifica le zone ad alta probabilità di crash prima che si verifichino — dandoti il vantaggio per entrare in vendita con fiducia. PERCHÉ I TRADER SCELGONO SNIPER PRO Il Probl
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione