Crash 1K Sniper Pro
- Indicatori
- Renier Nell
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — Indicatore di Segnali di VENDITA di Precisione
Smetti di indovinare. Inizia a fare lo sniper.
Crash 1000 Sniper Pro è un indicatore di segnali di VENDITA di livello professionale progettato esclusivamente per l'indice Crash 1000. Costruito su un algoritmo proprietario di confluenza a 6 fattori, identifica le zone ad alta probabilità di crash prima che si verifichino — dandoti il vantaggio per entrare in vendita con fiducia.
⚡ PERCHÉ I TRADER SCELGONO SNIPER PRO
❌ Il Problema: La maggior parte dei trader entra in vendita su Crash 1000 troppo presto o troppo tardi. Si affidano all'istinto, a singoli indicatori o a segnali in ritardo — e vengono stoppati quando il mercato sale bruscamente contro di loro.
✅ La Soluzione: Sniper Pro utilizza il rilevamento di confluenza multifattoriale per filtrare i setup deboli. Segnala solo quando più condizioni di mercato si allineano — estremi RSI, cambiamenti di momentum, posizionamento del trend, anomalie di volume e pattern di price action — tutto calcolato in tempo reale.
Il risultato? Meno segnali. Maggiore precisione. Migliori ingressi.
🔥 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
📊 SISTEMA DI SEGNALI INTELLIGENTE
- Rilevamento Segnali a 3 Livelli: Zona di Avvicinamento → Segnale di Vendita → Vendita Forte
- Misuratore di Forza in Tempo Reale: Vedi esattamente quanto è forte ogni setup (0-100%)
- Avvisi di Allerta Precoce: Ricevi notifiche quando il prezzo si avvicina alla zona di vendita — prima che il segnale si attivi
🎨 DASHBOARD PROFESSIONALE
- Pannello pulito e moderno che mostra lo stato del segnale a colpo d'occhio
- Barra di forza codificata a colori che mostra la qualità del setup
- Design non invasivo che mantiene il tuo grafico pulito
🔔 SISTEMA DI AVVISI COMPLETO
- Avvisi popup
- Notifiche sonore
- Notifiche push mobili
- Opzione di avviso solo su segnali FORTI
📈 STATI DEI SEGNALI SPIEGATI
|Stato
|Significato
|⚪ IN ATTESA
|Nessun setup rilevato — mantieni la pazienza
|🟡 AVVICINAMENTO
|Il prezzo entra nella potenziale zona di vendita — preparati
|🟠 SEGNALE DI VENDITA
|Condizioni di confluenza soddisfatte — ingresso valido
|🔴 VENDITA FORTE
|Confluenza massima — setup a più alta probabilità
|🟢 IPERVENDUTO
|Mercato troppo esteso al ribasso — evita nuove vendite
⚙️ IMPOSTAZIONI OTTIMIZZATE
Sniper Pro viene fornito preconfigurato con parametri ottimizzati per Crash 1000. Basta allegarlo al tuo grafico e iniziare a ricevere segnali immediatamente.
Opzioni Personalizzabili:
- Posizione e colori del pannello
- Preferenze di avviso (attiva/disattiva ogni tipo)
- Modalità di avviso solo per segnali forti
- Avvisi zona di avvicinamento
⚠️ NOTE IMPORTANTI
- Restrizione Simbolo: Questo indicatore è concesso in licenza esclusivamente per l'indice Crash 1000. Non funzionerà su altri simboli.
- Timeframe: Ottimizzato per M1 ma compatibile con tutti i timeframe
- Broker: Funziona con Deriv.
🚀 OTTIENI IL TUO VANTAGGIO ORA
Unisciti ai trader che hanno smesso di scommettere e hanno iniziato a fare lo sniper sui loro ingressi su Crash 1000.
Crash 1000 Sniper Pro — Ingressi precisi. Meno perdite. Più fiducia.