VWAP Weekly Monthly Quarterly and Yearly Bands

VWAP-Bänder

VWAP-Bänder sind eine Erweiterung des VWAP-Indikators, die dazu dienen,Unterstützungs- und Widerstandszonen um den volumengewichteten Durchschnittspreis zu ermitteln.

Diezentrale Linie ist der VWAP selbst, der den volumengewichteten Durchschnittspreis darstellt.

Dieoberen und unteren Bänder werden durch Addition und Subtraktion einer bestimmten Anzahl vonStandardabweichungen vom VWAP berechnet. Diese Bänder bilden eine Preisspanne, innerhalb derer sich der Markt tendenziell bewegt.

Die oberen und unteren Bänder dienen alsWiderstands- und Unterstützungszonen:

Wenn sich der Kurs dem oberen Band nähert, kann dies auf einen potenziellen Verkaufsbereich (Widerstand) hindeuten.





Nähert sich der Kurs demunteren Band, kann er auf einen potenziellenKaufbereich (Unterstützung) hinweisen.

DieRichtung und Neigung der Bänder kann helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu erkennen:

Nach oben verlaufende Bänder deuten auf einen Aufwärtstrend hin.

Abwärts geneigte Bänder deuten auf einenAbwärtstrend hin.

VWAP-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden und passen sich an verschiedene Handelsstile an, vomDay-Trading bis zum Swing-Trading.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis für die VWAP-Berechnungen verwendet wird.

Die Standardoption ist dertypische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

Close - Schlusskurs Open - Eröffnungspreis High - Höchster Preis Low - Niedriger Preis HL / 2 - Medianpreis ( arithmetisches Mittel von Hoch und Tief) HLC / 3 - Typischer Preis ( Arithmetisches Mittel aus Hoch, Tief und Schluss) OHLC / 4 - Mittlerer Preis ( arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:

Dertypische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen für die VWAP-Berechnungen verwendet werden soll.

Die Standardoption istTick-Volumen.

Verfügbare Optionen:

Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ Aktivieren oder Deaktivieren von VWAP und Bändern

VWAP Täglich - Aktivieren oder deaktivieren

VWAPWeekly Bands - Anzeigeoptionen

VWAP Weekly First Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Wöchentlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Weekly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Wöchentlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Wöchentlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAPMonatliche Bänder - Anzeigeoptionen

VWAP Monthly Erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Monatlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Monthly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Monatlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Monatlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAPQuarterly Bands - Anzeigeoptionen

VWAP Quarterly Erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Vierteljährlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Quarterly Drittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Vierteljährlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Vierteljährlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAPJährliche Bänder - Anzeigeoptionen

VWAP Jährlich Erstes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Jährlich Zweites Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP JährlichDrittes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Jährlich Viertes Band - Aktivieren oder Deaktivieren

VWAP Jährlich FünftesBand - Aktivieren oder Deaktivieren

📐 Abweichungsmultiplikator

Definiert den Abstand jedes Bandes vom VWAP, basierend auf Standardabweichungen:

Erster Abweichungsmultiplikator - 0,5(Standard)

Zweiter Abweichungsmultiplikator - 1,0(Standardwert)

Dritter Abweichungsmultiplikator - 1,5(Standardwert)

Vierter Abweichungsmultiplikator - 2,0(Standardwert)

Fünfter Abweichungsmultiplikator - 2,5(Standard)

🔄 Verfügbare Versionen

VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wir sind bereit, Ihnen zu helfen.