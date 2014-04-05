UZ Consistency Edge

🛡️ UZ Consistency Edge - Der ultimative Prop Firm Guardian & Auditor

Bestehen Sie Ihre Herausforderung. Behalten Sie Ihr finanziertes Konto. Beweisen Sie Ihre Beständigkeit.

UZ Consistency Edge ist nicht nur ein Dashboard, sondern ein komplettes Prüfungsprogramm für ernsthafte Trader, das auf institutionellem Niveau arbeitet. Ganz gleich, ob Sie eine Prop-Firm-Challenge (FTMO, MyForexFunds usw.) versuchen oder Ihr Kapital live verwalten, dieses Dienstprogramm fungiert als Ihr persönlicher Risikomanager, der sicherstellt, dass Sie sich an die Regeln halten und mit professioneller Beständigkeit handeln.

Im Gegensatz zu einfachen Info-Panels verfügt UZ Consistency Edge über eine leistungsstarke HTML-Berichts-Engine, die herunterladbare, fondsfähige Performance-Berichte mit interaktiven Aktienkurven generiert - perfekt, um Ihren eigenen Handel zu analysieren oder Ihre Erfolgsbilanz gegenüber Investoren zu belegen.

🚀 Warum brauchen Sie dieses Tool?

Eigenhandelsunternehmen suchen nicht nur nach Gewinn, sondern auch nach Beständigkeit. Ein "glücklicher" Handel oder eine Glückssträhne kann Sie Ihr Konto kosten.

  • Das Problem: Die meisten Händler scheitern, weil sie unwissentlich gegen die Regeln für die Konsistenz der Losgröße verstoßen, versteckte tägliche Drawdown-Grenzen erreichen oder zu schnell skalieren.

  • Die Lösung: UZ Consistency Edge überwacht jeden einzelnen Tick. Es bewertet Ihre Losgrößen in Echtzeit, verfolgt Ihren täglichen und maximalen Drawdown mit chirurgischer Präzision und warnt Sie , bevor Sie eine Regel brechen.

🌟 Hauptmerkmale

1. 📊 Institutionelles Dashboard (2-in-1-Design)

Wählen Sie Ihren Ansichtsmodus sofort mit einem Klick:

  • Kartenmodus (Standard): Eine schlanke, moderne Oberfläche im "Hedge-Fonds"-Stil mit:

    • Konsistenz-Score (0-100): Ein firmeneigener Algorithmus, der Ihre Handelsgesundheit auf der Grundlage von Gewinnrate, Gewinnfaktor und Lotstabilität bewertet.

    • Sitzungs-Tracker: Visuelle Aufschlüsselung Ihrer Aktivitäten für die Sitzungen in London, New York und Asien.

    • Risiko-Monitor: Echtzeit-Verfolgung von Balance vs. Equity mit visuellen Warnungen.

  • Text-Modus: Ein datenintensives Layout im ASCII-Stil für Händler, die Rohdaten und eine minimale Beeinträchtigung des Charts bevorzugen.

2. 📑 Professionelle HTML-Berichterstattung (Einzigartige Funktion)

Klicken Sie auf die Schaltfläche EXPORT, um sofort eine beeindruckende, eigenständige HTML-Berichtsdatei zu erstellen.

  • Interaktives Wachstumsdiagramm: Die eingebettete Google Charts™ Technologie rendert eine schöne Balance & Equity Kurve direkt im Bericht.

  • Scalping-Erkennung: Hebt automatisch Trades, die weniger als 60 Sekunden (oder einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert) gehalten werden, in Orange/Rot hervor und identifiziert so sofort potenzielle Regelverletzungen.

  • Handelsüberprüfung: Paare von Einstiegs- und Ausstiegszeiten zeigen die exakte Handelsdauer an (z.B. 01:45:20) - keine verwirrenden "0 Dauer"-Fehler mehr.

  • Erweiterte Metriken: Enthält Statistiken zu Gewinnrate, Gewinnfaktor, täglichem Drawdown und Sitzungsverteilung innerhalb der Datei.

  • Teilbar: Die Datei wird in Ihrem Ordner "Allgemein/Dateien" gespeichert und kann an Investoren verschickt oder für Ihr Handelsjournal aufbewahrt werden.

3. ⚖️ Lot Size Consistency Monitor

Verlieren Sie nie wieder ein Konto aufgrund von "Gambling"-Regeln.

  • Auto-Grading-System: Das Tool berechnet Ihre durchschnittliche Losgröße und stuft jeden neuen Handel ein:

    • 🟢 Note A: Sichere Abweichung (z.B. 0,8x - 1,25x Durchschnitt).

    • 🟡 Note B: Mäßige Abweichung (Warnung).

    • Grad C: Extreme Abweichung (Risiko einer Kontoverletzung).

  • Echtzeit-Benachrichtigungen: Erhalten Sie sofort eine Push-Benachrichtigung, wenn Sie einen Handel eröffnen, der Ihren Konsistenzbereich verletzt.

4. 🛡️ Prop Firm Guardian

  • Auszahlungs-Erkennung: Erkennt automatisch Guthabenabhebungen (Auszahlungen) und setzt die Metriken zurück, damit Ihre Statistiken auch nach der Auszahlung korrekt bleiben.

  • Drawdown-Verteidiger: Verfolgt den täglichen Drawdown und den maximalen Drawdown in Relation zum Höchststand Ihres Kontos (Peak Balance) und stellt so sicher, dass Sie genau wissen, wie nah Sie an der Überschreitung der Grenze sind.

  • Gewinnbegrenzungs-Warnung: Warnt Sie, wenn ein einzelner Handel mehr als 30 % (anpassbar) Ihres Gesamtgewinns ausmacht, eine in vielen Unternehmen übliche Regel.

5. ⚡ Anti-Scalping-Warnungen

  • Einige Firmen verbieten Trades, die unter 1 Minute geschlossen werden.

  • UZ Consistency Edge überwacht die Handelsdauer in Echtzeit. Wenn Sie einen Handel zu schnell schließen oder wenn ein Handel automatisch geschlossen wird, protokolliert er dies und warnt Sie.

⚙️ Eingabeparameter (Vollständig anpassbar)

=== Datumsbereichseinstellungen ===

  • EnableCustomDateRange : Schaltet die manuelle Datumsfilterung ein.

  • DateRangeMode : Automatische Erkennung des Verlaufs oder Erzwingen von Letzte Woche/Monat/Vierteljahr.

  • CustomStartDate : Legen Sie ein bestimmtes Startdatum für Ihre Prüfung fest.

=== Prop Firm-Modus ===

  • EnablePropFirmMode : Erweitert die Logik für die Auszahlungserkennung.

  • PropFirmResetBalance : Manuelles Festlegen des Startguthabens für die Herausforderung (z.B. 100.000).

  • AutoDetectPayouts : Findet "Balance"-Geschäfte in der Historie, um die Statistiken automatisch zurückzusetzen.

=== Losgrößen-Konsistenz ===

  • EnableLotMonitoring : Schaltet das Abstufungssystem ein/aus.

  • MaxDeviationA / MinDeviationA : Legen Sie die Multiplikatorgrenzen für Grad A (Grün) fest.

  • MaxDeviationC : Legen Sie den harten Grenzwert für Warnungen fest (rot).

=== Risikomanagement ===

  • EnableDrawdownTracking : Berechnung des Live-Drawdowns aus dem Spitzenwert.

  • EnableDailyReset : Automatisches Zurücksetzen der täglichen Drawdown-Statistik zur Serverzeit 00:00.

  • QuickCloseSeconds : Schwellenwert für Scalping-Warnungen (Standard: 60 Sekunden).

=== Visuell & Export ===

  • UseCardLayout : Start im modernen Kartenmodus oder im Textmodus.

  • CardColors : Vollständig anpassbare Farben für Hintergrund, Kopfzeile, Text und Akzente, passend zu Ihrer Diagrammvorlage.

  • AutoExportDaily : Automatisches Speichern eines PDF/HTML-Berichts am Ende eines jeden Tages.

🛠️ Wie man es benutzt

  1. Hängen Sie UZ Consistency Edge an einen beliebigen Chart an (XAUUSD, EURUSD usw.).

  2. Legen Sie Ihr Startguthaben fest (oder lassen Sie das Programm die erste Einzahlung automatisch erkennen).

  3. Handeln Sie wie gewohnt. Das Dashboard wird in Echtzeit aktualisiert.

  4. Grüner Punktestand? Sie handeln konsistent.

  5. Roter Punktestand? Überprüfen Sie das Dashboard, um zu sehen, ob Ihre Losgröße oder Ihr Drawdown vom Plan abweicht.

  6. Klicken Sie am Ende der Woche auf EXPORT, um Ihren professionellen Bericht zu speichern.

⚠️ Technische Hinweise

  • Keine DLLs erforderlich: 100% sicherer MQL5-Code.

  • Schnelle Ausführung: Optimiert, um Ihr Terminal nicht zu verlangsamen.

  • Offline-Diagramme: Funktioniert in Offline-Charts und im visuellen Modus des Strategietesters.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelskarriere. Lassen Sie nicht zu, dass ein einfacher Regelverstoß Sie ein finanziertes Konto kostet.

👉 Laden Sie UZ Consistency Edge noch heute herunter!


