UZ Consistency Edge
- Indicadores
- Usman Abu Zaif
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Supera tu reto. Mantenga su cuenta financiada. Demuestre su coherencia.
UZ Consistency Edge no es sólo un panel de control; es una completa suite de auditoría de grado institucional diseñada para traders serios. Tanto si estás intentando un reto de Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.) o gestionando capital real, esta utilidad actúa como tu Gestor de Riesgos personal, asegurando que te mantienes dentro de las reglas y operas con consistencia profesional.
A diferencia de los simples paneles de información, UZ Consistency Edge cuenta con un potente motor de informes HTML que genera informes de rendimiento descargables y listos para fondos con curvas de renta variable interactivas, perfectos para analizar sus propias operaciones o demostrar su historial a los inversores.
¿Por qué necesitas esta herramienta?
Las empresas de trading por cuenta propia no sólo buscan beneficios; buscan consistencia. Una operación "afortunada" o una racha de juego pueden costarle la cuenta.
-
El Problema: La mayoría de los traders fracasan porque, sin saberlo, violan las reglas de consistencia de tamaño de lote, alcanzan los límites ocultos de reducción diaria, o hacen scalping demasiado rápido.
-
La solución: UZ Consistency Edge monitoriza cada tick. Califica el tamaño de sus lotes en tiempo real, realiza un seguimiento de su reducción diaria y máxima con precisión quirúrgica y le alerta antes de que infrinja una regla.
Características principales
1. 📊 Cuadro de mandos institucional (diseño 2 en 1)
Elige tu modo de vista al instante con un clic:
-
Modo Tarjeta (por defecto): Una interfaz elegante y moderna estilo "Hedge Fund" que presenta:
-
Puntuación de consistencia (0-100): Un algoritmo patentado que califica la salud de sus operaciones basándose en la Tasa de Ganancias, el Factor de Beneficios y la Estabilidad del Lote.
-
Rastreador de sesiones: Desglose visual de su actividad en las sesiones de Londres, Nueva York y Asia.
-
Monitor de riesgo: Seguimiento en tiempo real del saldo frente al capital con alertas visuales.
-
-
Modo Texto: Un diseño de estilo ASCII con gran densidad de datos para los operadores que prefieren los datos sin procesar y una obstrucción mínima del gráfico.
2. 📑 Informes HTML profesionales (Función exclusiva)
Haga clic en el botón EXPORTAR para generar un impresionante archivo de informe HTML independiente al instante.
-
Gráfico de crecimiento interactivo: La tecnología Google Charts™ incrustada renderiza una hermosa curva de Balance y Equidad directamente en el informe.
-
Detección de scalping: Destaca automáticamente las operaciones mantenidas durante menos de 60 segundos (o su umbral personalizado) en naranja/rojo, identificando al instante posibles infracciones de las normas.
-
Auditoría de operaciones: Empareja las horas de entrada y salida con precisión para mostrar la duración exacta de la operación (por ejemplo, 01:45:20 ). Se acabaron los confusos errores de "duración 0".
-
Métricas avanzadas: Incluye Win Rate, Profit Factor, Daily Drawdown y Session Distribution dentro del archivo.
-
Compartible: El archivo se guarda en su carpeta Común/Archivos, listo para ser enviado a inversores o guardado en su diario de operaciones.
3. ⚖️ Monitor de Consistencia de Tamaño de Lote
Nunca más pierda una cuenta debido a las reglas de "Gambling".
-
Sistema de Auto-Calificación: La herramienta calcula tu tamaño medio de lote y califica cada nueva operación:
-
🟢 Grado A: Desviación segura (por ejemplo, 0,8x - 1,25x promedio).
-
🟡 Grado B: Desviación moderada (advertencia).
-
🔴 Grado C: Desviación extrema (Riesgo de violación de la cuenta).
-
-
Alertas en tiempo real: Recibe una notificación push inmediatamente si abres una operación que viola tu rango de consistencia.
4. 🛡️ Guardián de la Firma
-
Detección de Pagos: Detecta automáticamente las retiradas de saldo (pagos) y restablece las métricas, para que sus estadísticas sigan siendo precisas después del pago.
-
Defensor de Drawdown: Realiza un seguimiento de la Reducción Diaria y la Reducción Máxima en relación con el límite máximo de su cuenta (Saldo Máximo), asegurándose de que sabe exactamente lo cerca que está del límite de incumplimiento.
-
Advertencia de límite de beneficios: Le avisa si una sola operación constituye más del 30% (personalizable) de su beneficio total, una regla común en muchas empresas.
5. ⚡ Alertas antiescalping
-
Algunas firmas prohíben las operaciones cerradas en menos de 1 minuto.
-
UZ Consistency Edge monitoriza la duración de las operaciones en tiempo real. Si cierras una operación demasiado rápido, o si una operación se cierra automáticamente, lo registra y te avisa.
⚙️ Parámetros de entrada (totalmente personalizables)
=== Rango de fechas ===
-
EnableCustomDateRange : Activa el filtrado manual de fechas.
-
DateRangeMode : Detectar automáticamente el historial o forzar Última semana/Mes/Trimestre.
-
CustomStartDate : Establezca una fecha de inicio específica para su auditoría.
=== Prop Firm Mode ===
-
EnablePropFirmMode : Mejora la lógica para la detección de pagos.
-
PropFirmResetBalance : Establece manualmente el saldo inicial del desafío (por ejemplo, 100.000).
-
AutoDetectPayouts : Busca acuerdos de "Saldo" en el historial para restablecer automáticamente las estadísticas.
=== Consistencia del tamaño del lote ===
-
EnableLotMonitoring : Activa/desactiva el sistema de clasificación.
-
MaxDeviationA / MinDeviationA : Establece los límites del multiplicador para el Grado A (Verde).
-
MaxDeviationC : Establece el límite duro para alertas (Rojo).
=== Gestión de riesgos ===
-
EnableDrawdownTracking : Calcula la reducción en vivo a partir del saldo máximo.
-
EnableDailyReset : Restablece automáticamente las estadísticas diarias de reducción a la hora 00:00 del servidor.
-
QuickCloseSeconds : Umbral para alertas de scalping (por defecto: 60 segundos).
=== Visual & Export ===
-
UseCardLayout : Inicia en modo Tarjeta moderna o en modo Texto.
-
CardColors : Colores totalmente personalizables para Fondo, Encabezado, Texto y Acentos para que coincidan con la plantilla de su gráfico.
-
AutoExportDaily : Guarda automáticamente un informe PDF/HTML al final de cada día.
🛠️ Cómo utilizarlo
-
Adjunta UZ Consistency Edge a cualquier gráfico (XAUUSD, EURUSD, etc.).
-
Establezca su saldo inicial (o deje que detecte automáticamente el primer depósito).
-
Opere normalmente. El panel de control se actualizará en tiempo real.
-
¿Puntuación verde? Está operando de forma consistente.
-
¿Puntuación roja? Compruebe en el panel de control si el tamaño del lote o la reducción se han desviado de lo previsto.
-
Haga clic en EXPORTAR al final de la semana para guardar su informe profesional.
⚠️ Notas Técnicas
-
No requiere DLLs: Código MQL5 100% seguro.
-
Ejecución rápida: Optimizado específicamente para no ralentizar su terminal.
-
Gráficos Offline: Funciona en gráficos offline y en modo visual del probador de estrategias.
Tome el control de su carrera de trading. No deje que una simple violación de las reglas le cueste una cuenta financiada.
👉 ¡Descarga UZ Consistency Edge hoy!