🛡️ UZ Consistency Edge - El guardián y auditor definitivo de la empresa de accesorios

Supera tu reto. Mantenga su cuenta financiada. Demuestre su coherencia.

UZ Consistency Edge no es sólo un panel de control; es una completa suite de auditoría de grado institucional diseñada para traders serios. Tanto si estás intentando un reto de Prop Firm (FTMO, MyForexFunds, etc.) o gestionando capital real, esta utilidad actúa como tu Gestor de Riesgos personal, asegurando que te mantienes dentro de las reglas y operas con consistencia profesional.

A diferencia de los simples paneles de información, UZ Consistency Edge cuenta con un potente motor de informes HTML que genera informes de rendimiento descargables y listos para fondos con curvas de renta variable interactivas, perfectos para analizar sus propias operaciones o demostrar su historial a los inversores.

¿Por qué necesitas esta herramienta?

Las empresas de trading por cuenta propia no sólo buscan beneficios; buscan consistencia. Una operación "afortunada" o una racha de juego pueden costarle la cuenta.

El Problema: La mayoría de los traders fracasan porque, sin saberlo, violan las reglas de consistencia de tamaño de lote, alcanzan los límites ocultos de reducción diaria, o hacen scalping demasiado rápido.

La solución: UZ Consistency Edge monitoriza cada tick. Califica el tamaño de sus lotes en tiempo real, realiza un seguimiento de su reducción diaria y máxima con precisión quirúrgica y le alerta antes de que infrinja una regla.

Características principales

1. 📊 Cuadro de mandos institucional (diseño 2 en 1)

Elige tu modo de vista al instante con un clic:

Modo Tarjeta (por defecto): Una interfaz elegante y moderna estilo "Hedge Fund" que presenta: Puntuación de consistencia (0-100): Un algoritmo patentado que califica la salud de sus operaciones basándose en la Tasa de Ganancias, el Factor de Beneficios y la Estabilidad del Lote. Rastreador de sesiones: Desglose visual de su actividad en las sesiones de Londres, Nueva York y Asia. Monitor de riesgo: Seguimiento en tiempo real del saldo frente al capital con alertas visuales.

Modo Texto: Un diseño de estilo ASCII con gran densidad de datos para los operadores que prefieren los datos sin procesar y una obstrucción mínima del gráfico.

2. 📑 Informes HTML profesionales (Función exclusiva)

Haga clic en el botón EXPORTAR para generar un impresionante archivo de informe HTML independiente al instante.

Gráfico de crecimiento interactivo: La tecnología Google Charts™ incrustada renderiza una hermosa curva de Balance y Equidad directamente en el informe.

Detección de scalping: Destaca automáticamente las operaciones mantenidas durante menos de 60 segundos (o su umbral personalizado) en naranja/rojo , identificando al instante posibles infracciones de las normas.

Auditoría de operaciones: Empareja las horas de entrada y salida con precisión para mostrar la duración exacta de la operación (por ejemplo, 01:45:20 ). Se acabaron los confusos errores de "duración 0".

Métricas avanzadas: Incluye Win Rate, Profit Factor, Daily Drawdown y Session Distribution dentro del archivo.

Compartible: El archivo se guarda en su carpeta Común/Archivos, listo para ser enviado a inversores o guardado en su diario de operaciones.

3. ⚖️ Monitor de Consistencia de Tamaño de Lote

Nunca más pierda una cuenta debido a las reglas de "Gambling".

Sistema de Auto-Calificación: La herramienta calcula tu tamaño medio de lote y califica cada nueva operación: 🟢 Grado A : Desviación segura (por ejemplo, 0,8x - 1,25x promedio). 🟡 Grado B: Desviación moderada (advertencia). 🔴 Grado C: Desviación extrema (Riesgo de violación de la cuenta).

Alertas en tiempo real: Recibe una notificación push inmediatamente si abres una operación que viola tu rango de consistencia.

4. 🛡️ Guardián de la Firma

Detección de Pagos: Detecta automáticamente las retiradas de saldo (pagos) y restablece las métricas, para que sus estadísticas sigan siendo precisas después del pago.

Defensor de Drawdown: Realiza un seguimiento de la Reducción Diaria y la Reducción Máxima en relación con el límite máximo de su cuenta (Saldo Máximo), asegurándose de que sabe exactamente lo cerca que está del límite de incumplimiento.

Advertencia de límite de beneficios: Le avisa si una sola operación constituye más del 30% (personalizable) de su beneficio total, una regla común en muchas empresas.

5. ⚡ Alertas antiescalping

Algunas firmas prohíben las operaciones cerradas en menos de 1 minuto.

UZ Consistency Edge monitoriza la duración de las operaciones en tiempo real. Si cierras una operación demasiado rápido, o si una operación se cierra automáticamente, lo registra y te avisa.

⚙️ Parámetros de entrada (totalmente personalizables)

=== Rango de fechas ===

EnableCustomDateRange : Activa el filtrado manual de fechas.

DateRangeMode : Detectar automáticamente el historial o forzar Última semana/Mes/Trimestre.

CustomStartDate : Establezca una fecha de inicio específica para su auditoría.

=== Prop Firm Mode ===

EnablePropFirmMode : Mejora la lógica para la detección de pagos.

PropFirmResetBalance : Establece manualmente el saldo inicial del desafío (por ejemplo, 100.000).

AutoDetectPayouts : Busca acuerdos de "Saldo" en el historial para restablecer automáticamente las estadísticas.

=== Consistencia del tamaño del lote ===

EnableLotMonitoring : Activa/desactiva el sistema de clasificación.

MaxDeviationA / MinDeviationA : Establece los límites del multiplicador para el Grado A (Verde).

MaxDeviationC : Establece el límite duro para alertas (Rojo).

=== Gestión de riesgos ===

EnableDrawdownTracking : Calcula la reducción en vivo a partir del saldo máximo.

EnableDailyReset : Restablece automáticamente las estadísticas diarias de reducción a la hora 00:00 del servidor.

QuickCloseSeconds : Umbral para alertas de scalping (por defecto: 60 segundos).

=== Visual & Export ===

UseCardLayout : Inicia en modo Tarjeta moderna o en modo Texto.

CardColors : Colores totalmente personalizables para Fondo, Encabezado, Texto y Acentos para que coincidan con la plantilla de su gráfico.

AutoExportDaily : Guarda automáticamente un informe PDF/HTML al final de cada día.

🛠️ Cómo utilizarlo

Adjunta UZ Consistency Edge a cualquier gráfico (XAUUSD, EURUSD, etc.). Establezca su saldo inicial (o deje que detecte automáticamente el primer depósito). Opere normalmente. El panel de control se actualizará en tiempo real. ¿Puntuación verde? Está operando de forma consistente. ¿Puntuación roja? Compruebe en el panel de control si el tamaño del lote o la reducción se han desviado de lo previsto. Haga clic en EXPORTAR al final de la semana para guardar su informe profesional.

⚠️ Notas Técnicas

No requiere DLLs: Código MQL5 100% seguro.

Ejecución rápida: Optimizado específicamente para no ralentizar su terminal.

Gráficos Offline: Funciona en gráficos offline y en modo visual del probador de estrategias.

Tome el control de su carrera de trading. No deje que una simple violación de las reglas le cueste una cuenta financiada.

👉 ¡Descarga UZ Consistency Edge hoy!