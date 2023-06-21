MT Magical

5


Bitte testen Sie den Indikator gründlich unter den von Ihnen bevorzugten Handelsbedingungen, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.
Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen in die Leistung des Indikators sind von größter Bedeutung.
MT Magical : Eine ausgeklügelte Strategie, die Swing-Trading, Trendanalyse sowie Angebots- und Nachfragesignale kombiniert.

Fachmännisch gefiltert, um Präzision zu gewährleisten, mit rigorosem Aufwand entwickelt, um ernsthaften Investoren einen Mehrwert zu bieten.

Indikator für Trader, die den manuellen Handel bevorzugen.

Anfrage: PC-Hochleistung



HANDEL: Forex

ZEITRAHMEN: H1, M30, M15 (nicht M5, M1)

SYMBOL-PAAR: Alle Symbole



EINSTELLUNGEN:

SIGNAL: Aggressiv, Mittel und Sicher (Follow Trend und Swing Trade)
Signale verwendet unsere geheime Formel, um komplexe Berechnungen durchzuführen, um gute Ergebnisse zu erhalten.

CANDLE MA: Stellen Sie den MA ein, um die Kerzenfarbe zu ändern, um den Trend und die Gewinnmitnahme anzuzeigen.

MAGIC LEVEL: Analysieren Sie die richtige Preisspanne, um Stoploss und Take-Profit zu setzen.

TRADE ANALYSIS: Analysieren Sie die wahrscheinliche Tendenz für Eröffnungsaufträge undTrendzonenmesser Multi Timeframe (Für Backtests sind historische Daten für jeden Timeframe erforderlich)

ANGEBOT & NACHFRAGE: Die Verkaufs- und Kaufnachfrage sind die grundlegenden Faktoren, die den Preis von Waren auf dem Markt beeinflussen.

ANALYSE GEWINN: Akzeptieren Sie einen Wert, der größer ist als ...Punkt, wenn der Wert darunter liegt, wird er als Verlust betrachtet. (Bei Verwendung dieser Funktion kann der Backtest nur für 20.000 Takte durchgeführt werden)
(Funktion ANALYSIS PROFIT Request: PC high performance)

ALERT: Popup, Mobile, Sound (Pfeil und Alert nach Kerzenschluss)
Alert_Type: Buy & Sell, Buy only und Sell only.

DETAIL-PFEIL: Verfeinern Sie die Pfeildetails in der Anzeige. Ändern Sie Pfeil: Symbol, Lücke, Größe und Farbe

( *****SignalHighlights: Kein Repaint, kein Redraw*****)



Damit der Indikator das gesamte System berechnen kann, muss ein Backtest mit 1.250 Bars durchgeführt werden

----------------------------------------------------------------------------
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag, 10:00 bis 15:00 Uhr
Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Francis K N Ho
558
Francis K N Ho 2025.11.04 08:51 
 

A reliable indicator and most helpful seller.

