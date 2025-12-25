Support and Resistance Alert System
- Indikatoren
- Al-hassan Ali Mubarak Bahbah
- Version: 9.3
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Aktualisiert auf v9.3 (Neueste Version):
1. Optimierte Berechnungslogik.
2. Reduzierte CPU-Auslastung.
Ein leichtgewichtiger Multi-Timeframe-Indikator, der strukturelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Pivot-basierten Swing-Logik erkennt. Der Indikator erweitert die Niveaus auf dem Chart, wird dynamisch aktualisiert und enthält ein intelligentes Ausbruchsalarmsystem mit Re-Arm-Logik, um wiederholte oder falsche Alarme zu vermeiden. Entwickelt für Preis-Aktions-, Breakout- und Retest-Handelsabläufe.
Preis: 40 USD
Wichtigste Merkmale
-
Automatische Erkennung von gültigen Support & Resistance Pivot Levels
-
Multi-Timeframe-Verarbeitung (Analyse höherer TF beim Handel mit niedrigeren TF)
-
Intelligente Ausbruchswarnungen (oberhalb von Widerstand / unterhalb von Unterstützung) mit automatischer Wiederholung
-
Saubere Chartebenen mit einstellbarer Linienfarbe, -stil, -breite und -ausdehnung
-
Optimierte inkrementelle Berechnungen (keine Verzögerung, kein Neuzeichnen historischer Levels)
-
Funktioniert bei Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien
|Schritt
|Aktion
|Details / Anmerkungen
|1
|Befestigen Sie den Indikator
|Befestigen Sie den Indikator am Chart
|2
|InpTimeframe setzen
|
PERIOD_CURRENT = Chart-Zeitrahmen verwenden
|3
|InpPivotPeriod einstellen
|Niedriger = häufigere Niveaus
Höher = stärkere Swing-Niveaus
|4
|InpExtension einstellen, um die Länge des Levels auf dem Chart zu steuern
|Steuert, wie weit das Level auf dem Chart reicht
|5
|Aktivieren Sie Alarme
|InpAlertEnable = true
|6
|
Optionaler Warnton
|Aktivieren Sie den Ton und wählen Sie einen Warnton (falls gewünscht)
|7
|
Alarmbedingungen
|Alarme werden ausgelöst, wenn:
- Preis bricht über Widerstand
- Preis bricht unter Unterstützung
|8
|
Re-Arm-Logik
|Der Alarm wird automatisch wieder aktiviert, wenn der Preis innerhalb des Levels