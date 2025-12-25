Support and Resistance Alert System

Aktualisiert auf v9.3 (Neueste Version):

1. Optimierte Berechnungslogik.

2. Reduzierte CPU-Auslastung.

Ein leichtgewichtiger Multi-Timeframe-Indikator, der strukturelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Pivot-basierten Swing-Logik erkennt. Der Indikator erweitert die Niveaus auf dem Chart, wird dynamisch aktualisiert und enthält ein intelligentes Ausbruchsalarmsystem mit Re-Arm-Logik, um wiederholte oder falsche Alarme zu vermeiden. Entwickelt für Preis-Aktions-, Breakout- und Retest-Handelsabläufe.

Preis: 40 USD

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Erkennung von gültigen Support & Resistance Pivot Levels

  • Multi-Timeframe-Verarbeitung (Analyse höherer TF beim Handel mit niedrigeren TF)

  • Intelligente Ausbruchswarnungen (oberhalb von Widerstand / unterhalb von Unterstützung) mit automatischer Wiederholung

  • Saubere Chartebenen mit einstellbarer Linienfarbe, -stil, -breite und -ausdehnung

  • Optimierte inkrementelle Berechnungen (keine Verzögerung, kein Neuzeichnen historischer Levels)

  • Funktioniert bei Forex, Indizes, Metallen, Kryptowährungen und Aktien

Schritt Aktion Details / Anmerkungen
1 Befestigen Sie den Indikator
 Befestigen Sie den Indikator am Chart
2 InpTimeframe setzen

PERIOD_CURRENT = Chart-Zeitrahmen verwenden
Höhere TF = stärkere strukturelle Ebenen
3 InpPivotPeriod einstellen
 Niedriger = häufigere Niveaus
Höher = stärkere Swing-Niveaus
4 InpExtension einstellen, um die Länge des Levels auf dem Chart zu steuern
 Steuert, wie weit das Level auf dem Chart reicht
5 Aktivieren Sie Alarme
 InpAlertEnable = true
6

Optionaler Warnton

 Aktivieren Sie den Ton und wählen Sie einen Warnton (falls gewünscht)
7

Alarmbedingungen

 Alarme werden ausgelöst, wenn:
- Preis bricht über Widerstand
- Preis bricht unter Unterstützung
8

Re-Arm-Logik

 Der Alarm wird automatisch wieder aktiviert, wenn der Preis innerhalb des Levels
