Support and Resistance Alert System
- Indicadores
- Al-hassan Ali Mubarak Bahbah
- Versión: 9.3
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Motor Pivote Independiente - Alerta de Soporte y Resistencia v9.1
Un indicador ligero, multi-marco de tiempo que detecta los niveles estructurales de Soporte y Resistencia utilizando la lógica de giro basada en pivotes. El indicador amplía los niveles en el gráfico, se actualiza dinámicamente e incluye un sistema inteligente de alerta de ruptura con lógica de rearme para evitar alertas repetidas o falsas. Diseñado para flujos de trabajo de negociación de precio-acción, ruptura y reanálisis.
Precio: 40 USD
Características principales
-
Detección automática de niveles pivote de soporte y resistencia válidos
-
Procesamiento Multi-Timeframe (analiza TF superior mientras opera TF inferior)
-
Alertas inteligentes de ruptura (por encima de resistencia / por debajo de soporte) con rearme automático
-
Niveles de gráfico limpios con color, estilo, anchura y extensión de línea ajustables
-
Cálculos incrementales optimizados (sin retardo, sin repintado de niveles históricos)
-
Funciona en Forex, Índices, Metales, Cripto, y Acciones
|Paso
|Acción
|Detalles / Notas
|1
|Adjuntar el indicador
|Fije el indicador al gráfico
|2
|Establecer InpTimeframe
|
PERIOD_CURRENT = utilizar el marco temporal del gráfico
|3
|Ajustar InpPivotPeriod
|Más bajo = niveles más frecuentes
Más alto = niveles de oscilación más fuertes
|4
|Ajuste InpExtension para controlar la longitud del nivel en el gráfico
|Controla la extensión del nivel en el gráfico
|5
|Habilitar alertas
|InpAlertEnable = true
|6
|
Sonido de alerta opcional
|Habilite el sonido y elija el tono de alerta (si lo desea)
|7
|
Condiciones de Alerta
|Las alertas se activan cuando:
- El precio supera la resistencia
- El precio supera el soporte
|8
|
Lógica de rearme
|La alerta se rearma automáticamente cuando el precio vuelve dentro del nivel