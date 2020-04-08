Support and Resistance Alert System

Motor Pivote Independiente - Alerta de Soporte y Resistencia v9.1

Un indicador ligero, multi-marco de tiempo que detecta los niveles estructurales de Soporte y Resistencia utilizando la lógica de giro basada en pivotes. El indicador amplía los niveles en el gráfico, se actualiza dinámicamente e incluye un sistema inteligente de alerta de ruptura con lógica de rearme para evitar alertas repetidas o falsas. Diseñado para flujos de trabajo de negociación de precio-acción, ruptura y reanálisis.

Precio: 40 USD

Características principales

  • Detección automática de niveles pivote de soporte y resistencia válidos

  • Procesamiento Multi-Timeframe (analiza TF superior mientras opera TF inferior)

  • Alertas inteligentes de ruptura (por encima de resistencia / por debajo de soporte) con rearme automático

  • Niveles de gráfico limpios con color, estilo, anchura y extensión de línea ajustables

  • Cálculos incrementales optimizados (sin retardo, sin repintado de niveles históricos)

  • Funciona en Forex, Índices, Metales, Cripto, y Acciones

Paso Acción Detalles / Notas
1 Adjuntar el indicador
 Fije el indicador al gráfico
2 Establecer InpTimeframe

PERIOD_CURRENT = utilizar el marco temporal del gráfico
TF más alto = niveles estructurales más fuertes
3 Ajustar InpPivotPeriod
 Más bajo = niveles más frecuentes
Más alto = niveles de oscilación más fuertes
4 Ajuste InpExtension para controlar la longitud del nivel en el gráfico
 Controla la extensión del nivel en el gráfico
5 Habilitar alertas
 InpAlertEnable = true
6

Sonido de alerta opcional

 Habilite el sonido y elija el tono de alerta (si lo desea)
7

Condiciones de Alerta

 Las alertas se activan cuando:
- El precio supera la resistencia
- El precio supera el soporte
8

Lógica de rearme

 La alerta se rearma automáticamente cuando el precio vuelve dentro del nivel
