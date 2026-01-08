Der Multicurrency Strength Oscillator (MSO) ist ein Indikator für MT5, der eine wesentliche Weiterentwicklung des weithin bekannten RSI von J. Welles Wilder darstellt. Er weist eine größere statistische Aussagekraft auf und kann zuverlässigere Hinweise (auch mit Alarmen und Benachrichtigungen) über die überkauften/überverkauften Bedingungen sowohl von kleineren als auch von größeren Devisenpaaren liefern. Er wird durch die individuelle Messung und anschließende Kombination der relativen Stärke aller wichtigen Währungen (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD und USD), die sie bilden, ermittelt.

Durch dieIdentifizierung der schwächsten, der stärksten und der "neutralen" dieser Währungen kann er eine wertvolle Hilfe bei der Vorhersage von Trendumkehrungen oder bei der Erkennung anhaltender Trends für die entsprechenden Symbolesein und einen globalen Überblick über den Markt und seine zugrunde liegende "Stimmung" geben.

Zu diesem Zweck wird eine intuitive Heat-Map der Paare angezeigt, die es dem Händler ermöglicht, das stärkste und schwächste Symbol auf einen Blick zu erkennen. Ein Mausklick auf ein beliebiges Symbol in der Heat-Map öffnet es auf dem aktuellen Chart für weitere Untersuchungen.

Schließlich kann auch die Stärke von Edelmetallen(im Vergleich zu den meisten Majors) und Kryptowährungen (im Vergleich zum USD) bewertet werden, wobei sie als Gesamtinstrument betrachtet werden. Dies ist besonders nützlich, um die aktuelle Risikobereitschaft großer institutioneller Anleger zu verstehen.

Zusammen mit anderen technischen und fundamentalen Analyseinstrumenten verbessert dieser Indikator den Marktüberblick, minimiert das Risiko und verbessert das Handels-Timing für Händler.

Hinweis: Aufgrund von Aktualisierungsproblemen des Terminals kann es vorkommen, dass das Indikatorfenster leer ist oder unschöne oder fehlende Zeilen aufweist. In diesem Fall empfiehlt es sich, eine Aktualisierung des Diagramms zu erzwingen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und dann im sich öffnenden Menü den Punkt Aktualisieren anklicken. Es ist auch ratsam zu überprüfen, ob auf der Registerkarte Experte der Terminal Toolbox eine Warnmeldung erscheint, die auf eine geringe Anzahl verfügbarer Symbole hinweist.

Visualisierung und Haupteingabeparameter

Standardmäßig werden nur die Stärken der Hauptwährungen, die im Chartsymbol kombiniert sind, im Indikatorfenster visualisiert. Wenn Sie jedoch auf die Schaltfläche "Anzeigen" klicken, werden auch die Stärke-Linien aller anderen Währungen angezeigt (mit der ausgewählten XXX-Farbe und sofern der entsprechende Flag-Parameter Show XXX nicht auf false gesetzt ist). Sie werden von links nach rechts in der Reihenfolge ihrer Stärke aufgelistet, und jede Währungsbezeichnung kann angeklickt werden, um ihre Linie im Fenster selektiv ein-/auszublenden.

Die Stärke-Linie der "Währung" mit der Bezeichnung CRY stellt die gesamte, gemittelte Stärke aller verfügbaren Kryptowährungen gegenüber dem USD dar. Wenn sie stark ist (Beschriftung auf der rechten Seite, hohe Linienwerte), bedeutet dies, dass das Verhalten der Kryptowährungen im Allgemeinen bullisch ist, was bedeutet, dass die Marktstimmung optimistischer und zuversichtlicher ist, da die meisten Anleger Kryptowährungen kaufen (die bekanntermaßen sehr volatil und risikoreicher sind). Wenn sie schwach sind (Etikett auf der linken Seite, niedrige Linienwerte), ist die Bewegung der Kryptowährungen überwiegend rückläufig, was bedeutet, dass die Verkäufer die Käufer überwiegen und die Stimmung von Misstrauen und geringerer Risikobereitschaft geprägt ist.

Die Linie der MET " Währung" stellt die

und gemittelte Stärke aller verfügbaren Edelmetalle (Gold, Silber, Platin,...)

dar

.

Starke Werte weisen auf einen allgemeinen Aufwärtstrend für die meisten Metalle hin (→ weniger optimistische Stimmung), während schwache Werte mit einer allgemeinen Abwärtstendenz verbunden sind (→ optimistischere Stimmung).

Zeitraum

Der Zeitraum, der für die Schätzung der Währungsstärken verwendet wird. Je länger sie ist, desto schwächer sind die Schwankungen um den "neutralen" (50) Wert (wie beim üblichen RSI-Indikator). MA-Periode

Der Zeitraum, der für den gleitenden Durchschnitt der Stärke-Linien verwendet wird (= 1 bis deaktivierter Durchschnitt). Je länger sie ist, desto weniger wichtig sind die kurzfristigen Schwankungen, aber desto langsamer ist die Reaktivität des Indikators . Überkauftes Niveau

Das überkaufte Niveau (zwischen 50 und 100). Der überverkaufte Wert wird auf 100 minus dieses Wertes gesetzt. Da die dargestellten Linien das Ergebnis einer Mittelwertbildung mehrerer RSI für die verschiedenen Währungen sind, sollten die überkauften und überverkauften Grenzen niedriger sein als beim normalen, einzelnen RSI. Heat-Map anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird im Hauptdiagramm eine Fenstertabelle angezeigt, in der alle 28 Devisenpaare der beiden Hauptwährungen mit einer Farbe dargestellt werden, die ihre relative Stärke angibt. Diese wird als (halbe) Differenz zwischen der Stärke der Basiswährung (links vom Symbol) und der der Gewinnwährung (rechts vom Symbol) berechnet. Jeröter sie sind, desto schwächer (überverkaufter") sind die Paare. Im Gegenteil, jegrüner sie sind, desto stärker (überkauft) sind sie. Sie können angeklickt werden, um sie sofort im aktuellen Chart zu öffnen. Wenn das Paar-Symbol von spitzen Klammern "<...>" eingeschlossen ist, isteine der kombinierten Währungen überkauft und die andere überverkauft. Es ist also wahrscheinlicher, dass sich der Trend umkehrt. Optional kann ein Alarm ausgegeben werden, um vor dem Zustand dieser Symbole zu warnen. Schließlich wird das aktuell im Chart angezeigte Paar in kursiver Schrift dargestellt. Symbol im Chart anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die kombinierte Stärke des Symbols im Hauptchart auch im Indikatorfenster angezeigt, allerdings nur, wenn es sich bei diesem Symbol um ein Paar aus zwei Hauptwährungen handelt (einschließlich MET und CRY). Alert/Push/Email-Benachrichtigungen aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Warnung (und/oder eine Benachrichtigung) ausgegeben, wenn ein Symbol in "<...>" eingeschlossen ist, d.h. wenn beide Währungen über dem überkauften und unter dem überverkauften Niveau liegen (bei entgegengesetzten Bedingungen). Hinweis: Eine Warnung/Benachrichtigung kann nur bei einem neuen Balken ausgegeben werden (nicht bei einem Indikator(neu)start). Start-/Endzeit für den Alarm (Stunde) Normalerweise kann es um Mitternacht auf dem Server des Brokers zu einem sehr starken Anstieg des Spreads kommen, der zu falschen Signalen führen kann (insbesondere in Zeitrahmen, die kürzer als H4 sind). Diese beiden stündlichen Grenzwerte können dann angepasst werden, um zu vermeiden, dass zu dieser Zeit ein Alarm ausgelöst wird (z. B. Beginn: 1, Ende: 23).

Währungspaare (kommagetrennt)

Die Liste der Devisensymbolnamen, die geladen/verwendet werden sollen. Währungsname Präfix/Suffix

Das Präfix und das Suffix, die den Namen der Devisensymbole vor- und nachgestellt werden (falls vorhanden). Metall-/Kryptowährungsnamen (kommagetrennt) Die Liste der Edelmetalle und Kryptowährungen, die in MET- bzw. CRY-Symbolen gruppiert werden sollen.

Die folgenden Angaben werden nur verwendet, wenn der Indikator im Terminal-Tester ausgeführt wird.

Vorgeschlagene Verwendung

Damit der Indikator optimal funktioniert, sollte der Benutzer zunächst sicherstellen, dass alle im Terminal verfügbaren Devisenpaare (Haupt- und Nebenwerte) sowie alle Edelmetalle und Kryptowährungen ausgewählt sind.

Dazu klicken Sie in der Menüleiste des Terminals aufAnsicht und dann in der Menüliste aufSymbole, um das Fenster Symbole zu öffnen. In der Registerkarte Spezifikationsliste sollten dann alle Arten von Devisensymbolen ausgewählt werden (sie könnten als "Major, Minor, Exotic,..." aufgelistet sein), und alle Symbole darin sollten aktiviert werden (durch Doppelklick auf ihr Symbol), damit sie im Terminal angezeigt werden und für den Indikator zugänglich sind. Ebenso sollten alle Metallsymbole (z.B. XAUUSD, XAUAUD, XAGEUR,...) undKryptowährungen ( BTCUSD, ETHUSD,...) ebenfalls aktiviert werden.

In der Praxis ist das, was wir sehen, wenn wir eine Stärke-Linie einer bestimmten Währung betrachten, der Durchschnittaller RSI-Verhaltensweisenaller Symbole, die diese Währung enthalten, entweder als "Basis"-Währung (d.h. auf der linken Seite eines Symbols, z.B. USDSEK für USD) oder als "Gewinn"-Währung (auf der rechten Seite, z.B. EURUSD für USD). Dieser "globale Durchschnitt" gibt uns einen guten statistischen Hinweis auf die allgemeine, zugrunde liegende innereWährungsstärke . Deshalb ist es wichtig, dass im Terminal so viele Symbole wie möglich angezeigt werden. Die Stärke eines Devisenpaares wird dann als die Hälfte der Differenz zwischen den beiden sich zusammensetzenden Währungsstärken berechnet.

Wenn sich ein Symbol im überkauften/überverkauften Zustand befindet (in der Heat-Map in spitzen Klammern eingeschlossen), dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Trenderschöpfung relativ hoch. Außerdem kommt es zu einer erheblichen und schnellen Umkehr, wenn die Kraftlinien der beiden konkurrierenden Währungen gleichzeitig ihren Trend umkehren. Andernfalls ist ein seitwärts gerichteter Verlauf des Symbols sehr wahrscheinlich.

Eine andere Strategie könnte darin bestehen, Symbole zu untersuchen, die auf der Heatmap "grau" sind (weil ihre Stärke den "neutralen" Wert von 50 überschreitet) und deren normaler RSI-Indikator sich dem überkauften oder überverkauften Zustand nähert. Dies könnte auf eine Trendfortsetzung hindeuten, da ein drastischer Umschwung unwahrscheinlich ist.

Natürlich sollte jede Handelsposition sorgfältig bewertet und erst nach möglichst vielen Bestätigungen eröffnet werden, indem andere unabhängige Indikatoren, makroökonomische Überlegungen und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen (wie z.B. weit genug vom Eintreffen wichtiger Nachrichten entfernt zu sein oder um Mitternacht, wenn sich der Spread erheblich ausweitet) herangezogen werden.

Sie können uns gerne Fragen stellen und uns Vorschläge, Kommentare und Fehlermeldungen schicken. Sie werden sehr geschätzt.

Handeln Sie sicher!